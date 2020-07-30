Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях россиян. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать причастны к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов.
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Россия и Белоруссия - это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян, он подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:04
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