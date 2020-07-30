Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях россиян. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать причастны к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов.
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с чего всё началось

Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.
РБК06:28

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Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

РБК06:28

В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск

РИА Новости06:43

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Известия06:21

В Кремле опровергли сообщения о дестабилизации Москвой ситуации в Белоруссии

Газета.Ru06:21

Песков назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Белоруссии и выборами

ТАСС06:19

Кремль ответил на обвинения в отправке боевиков в Белоруссию

Lenta.ru06:14

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

RT на русском06:22
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В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси

КП - Беларусь07:11
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Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

RT на русском 28 июля в 14:44
26
Политика

В Минске появились колонны военной техники

Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
8
Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Армия и оружие

В России проведут огневые и ходовые испытания боевого робота «Маркер»

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — сообщил Григорьев в интервью ТАСС.
Известия 02:59
3
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
28
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
192
Космос

В обсерватории SOHO прокомментировали фото с НЛО на фоне Солнца

Таблоиды и уфологи недавно порадовались снимку Солнца, сделанному в обсерватории SOHO.
Петербургский дневник вчера в 19:45
4
Политика

Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области

Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
194
Происшествия

В расчленении рэпера Энди Картрайта оказалась замешана его теща

Ранее супруга заявила, что Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался от передозировки наркотиков, однако шприца в их квартире в Санкт-Петербурге не нашли.
Газета.Ru 07:36
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
598
Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
5
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
52
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
16
Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
18
Культура

Автору «Игры Престолов» припомнили обещание, если тот не окончит роман

Автор цикла «Песнь льда и пламени» (Игра Престолов) Джордж Р. Р. Мартин в мае 2019 года разрешил в своем личном блоге фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если к Всемирной конференции научной фантастики, запланированной на лето 2020-го в Веллингтоне, у него на руках не будет законченного романа «Ветра зимы».
Первый Севастопольский вчера в 08:36
Политика

Пашинян ответил на обвинения о непризнании Крыма частью России

Пост главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симонян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах негативную реакцию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Евразия.Эксперт 28 июля в 10:05
993
Здоровье

Власти объяснили ротацию внештатных врачей в Челябинской области

В правительстве Челябинской области объяснили, для чего проводят ротацию внештатных специалистов минздрава.
АиФ Челябинск 04:58
1
Шоу-бизнес

Фадеев опубликовал архивное фото 32-летней давности

На фото молодые студенты весело смеются, а у Фадеева блестят глаза и красные щеки.
RuNews24.ru 07:19
1
Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
31
Общество

Невзоровские среды: Александр Невзоров

Вас приветствуют «Невзоровские среды». Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, из «Гельвеции» Александр Невзоров.
Эхо Москвы вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
46
Политика

Лукашенко отдаляется от России из-за визита Помпео

В феврале текущего года, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с госсекретарем США Майком Помпео восстановить полноценные дипломатические отношения между двумя странами, а также направить в Вашингтон белорусского посла, а в Минск — американского.
Рамблер 08:10
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
55
Происшествия

Родственники рассказали о зарезанной мужем под крики детей россиянке

Lenta.ru 08:10
Политика

В Кремле не согласились с мнением Дерипаски о противодействии санкциям

Kremlin Pool / Igor Russak / Global Look Press Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски, заявившего, что якобы в России занимаются минимизацией эффектов от санкций только четыре человека.
РЕН ТВ 06:59
Футбол

«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора

Пресс-служба «Химок» сообщила о назначении Сергея Егорова на пост спортивного директора клуба.
Metaratings 07:58
Происшествия

Суд арестовал боксера Старцева, который в драке убил жителя Барнаула

Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:04
686
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия 07:26
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
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