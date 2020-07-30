По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.

с чего всё началось

Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях россиян. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать причастны к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов.

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Игры Тактическая головоломка по «Острым козырькам» выйдет 20 августа Геймплейно проект представляет собой тактическую головоломку, где предстоит возглавить небольшой отряд бандитов и выполнить определённые задачи.

Общество Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек» Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД. 67

Политика Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах Официальный Минск обратился к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных в республике членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» к преступлениям на Украине.

Политика Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Политика Трамп предложил отложить выборы президента США Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года. 284

Политика Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации. 1,5K

Фигурное катание Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.

Футбол Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».

Футбол Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело в Швейцарии Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело, сообщает The Independent.

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента. 8

Общество Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов. 751

Футбол Воронежский «Факел» начнет следующий сезон на новом стадионе Реконструкцию воронежского стадиона АО СК «Факел» завершат до начала следующего футбольного сезона, который традиционно стартует в середине лета.

Происшествия На севере Москвы поврежден магистральный газопровод Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.