Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях россиян. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать причастны к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов.
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с чего всё началось

Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.
РБК06:28

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В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

RT на русском09:03

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

РИА Новости08:51

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Известия06:21

Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

РБК06:28

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

Газета.Ru06:07

Кремль прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Lenta.ru06:07

Песков назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Белоруссии и выборами

ТАСС06:19
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:28, Ашберн

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси

КП - Беларусь07:11
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Игры

Тактическая головоломка по «Острым козырькам» выйдет 20 августа

Геймплейно проект представляет собой тактическую головоломку, где предстоит возглавить небольшой отряд бандитов и выполнить определённые задачи.
Игромания.ру 10:42
Происшествия

В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера

В квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александр Юшко (Энди Картрайт).
РБК 04:42
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Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
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Политика

Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах

Официальный Минск обратился к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных в республике членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» к преступлениям на Украине.
Евразия Daily 08:54
Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ 03:37
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Футбол

Кокорин приехал в офис «Спартака» для подписания контракта

Газета.Ru 10:17
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Политика

Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса

Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Шоу-бизнес

Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

Пятый канал 10:41
Экономика

Свердловская область получит дотацию в почти 5 млрд рублей из федерального бюджета

Свердловская область получит дополнительно почти 5 млрд руб. из федерального бюджета на компенсацию снижения доходов регионального бюджета, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.
ТАСС 05:10
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Политика

Трамп предложил отложить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
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Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт 09:50
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
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Футбол

Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Футбол

Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело в Швейцарии

Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело, сообщает The Independent.
Sports.ru 09:12
Общество

ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края

АН Между строк 07:35
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
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Музыка

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости 10:34
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Общество

Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
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Футбол

Воронежский «Факел» начнет следующий сезон на новом стадионе

Реконструкцию воронежского стадиона АО СК «Факел» завершат до начала следующего футбольного сезона, который традиционно стартует в середине лета.
Обозреватель Врн 09:02
Происшествия

На севере Москвы поврежден магистральный газопровод

Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
ТАСС 11:02
Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com 07:40
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