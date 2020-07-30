Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях россиян. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать причастны к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов.
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с чего всё началось
По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.РБК06:28
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Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Игры
Тактическая головоломка по «Острым козырькам» выйдет 20 августа
Геймплейно проект представляет собой тактическую головоломку, где предстоит возглавить небольшой отряд бандитов и выполнить определённые задачи.
Игромания.ру 10:42
Происшествия
В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера
В квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александр Юшко (Энди Картрайт).
РБК 04:42
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
Политика
Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах
Официальный Минск обратился к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных в республике членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» к преступлениям на Украине.
Евразия Daily 08:54
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Шоу-бизнес
Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз
Пятый канал 10:41
Экономика
Свердловская область получит дотацию в почти 5 млрд рублей из федерального бюджета
Свердловская область получит дополнительно почти 5 млрд руб. из федерального бюджета на компенсацию снижения доходов регионального бюджета, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.
ТАСС 05:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом
Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Фигурное катание
Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт 09:50
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Футбол
Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый
Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Футбол
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело в Швейцарии
Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело, сообщает The Independent.
Sports.ru 09:12
Общество
ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края
АН Между строк 07:35
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Музыка
Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак
В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости 10:34
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Футбол
Воронежский «Факел» начнет следующий сезон на новом стадионе
Реконструкцию воронежского стадиона АО СК «Факел» завершат до начала следующего футбольного сезона, который традиционно стартует в середине лета.
Обозреватель Врн 09:02
Происшествия
На севере Москвы поврежден магистральный газопровод
Магистральный газопровод поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
ТАСС 11:02
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com 07:40