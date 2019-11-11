Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран. Об этом он заявил журналистам 11 ноября.
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Кремль: президент Боливии не просил убежище в России

Коммерсантъ07:31

Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса

РБК06:40

В Кремле прокомментировали смену власти в Боливии

RT на русском06:33

Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от президента Боливии

Lenta.ru06:25

Замглавы МИД обсудил с послом Боливии развитие ситуации в стране

РИА Новости08:24

Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России

ТАСС06:16

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище

Интерфакс06:36
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Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Lenta.ru 02:46
Происшествия

Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

По данным агентства «Невские новости» и издания 47news, речь идет о 63-летнем преподавателе истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олеге Соколове.
Ведомости 09 ноября в 07:40
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
РБК 08:12
Культура

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Политика

Путин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный

Газета.Ru 05:00
Общество

Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Политика

Горбачев назвал виновников распада СССР

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
РЕН ТВ 09 ноября в 09:17
Политика

Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".
Газета.Ru 08:24
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Вести.Ru 05:55
Авто

Названы 5 ошибок ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы

ToDay News Ufa вчера в 00:56
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист

Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Футбол

Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации

Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.
Metaratings 05:57
Происшествия

Более 50 школьников госпитализированы на Кубани в связи с отравлением

Inc-news.ru вчера в 08:25
Происшествия

Россиянин заказал киллеру мать ради квартиры в Москве

Следователи задержали мужчину по подозрению в подготовке убийства собственной матери.
Lenta.ru 06:21
Общество

Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Коммерсантъ 07:13
Политика

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США

В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
Газета.Ru 03:07
Общество

Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко

Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29
Общество

Глушаков требует от бывшей жены 200 млн рублей

Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
BFM.ru 08:21
Политика

Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли

Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Общество

В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых

Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
RT на русском 03:17
Общество

Сторонники УПЦ КП попытались штурмом взять суд в Киеве

РЕН ТВ 05:23
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Инсайдер: ремастер Diablo II отменили

CyberSport.ru 06:20
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В Кремле расценивают убийство девушки в Петербурге как акт безумия

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Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Газета.Ru 06:26
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Анкара вышлет из страны иностранных террористов

Анкара ранее критиковала европейские государства за то, что они не готовы принять граждан своих стран, воевавших на стороне террористов.
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