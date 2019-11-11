Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран. Об этом он заявил журналистам 11 ноября.
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Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Политика
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
Политика
AP: Украина заключила невыгодный нефтяной контракт с компанией из США после встречи Зеленского с американским министром
Компания бизнесменов Майкла Блейзера и Алекса Кранберга, близких к министру энергетики США Рику Перри, заключила крупную сделку по разведке нефти и газа с Украиной благодаря связям Перри с президентом страны Владимиром Зеленским.
Футбол
«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Матч "Реала" и "Валенсии" состоится 8 января, "Барселона" и "Атлетико" встретятся 9 января. Финал турнира пройдет 12 января.
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Экономика
Беглов хочет урезать субсидии на общественный транспорт на 3 млрд рублей
Своей поправкой в проект бюджет 2020 года градоначальник решил значительно снизить субсидии перевозчикам – в общей сумме это почти 3 млрд рублей.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Происшествия
СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова
Происшествия
В Курской области трое детей погибли при пожаре
Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Общество
FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити
По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Космос
Хаббл рекламирует команду звезд в NGC 1333
Хаббл ранее более подробно представлял NGC 1333, показывая, что наблюдаемое здесь количество звезд имеет огромную компанию.
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Культура
В возрасте 13 лет скончалась актриса из фильма «Светская жизнь»
О смерти 13-летней актрисы Лорел Григгс сообщил в Facebook ее дедушка Дэвид Ривлин.
Политика
Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате»
Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Политика
Патрушев: Россия усилит борьбу с терроризмом на дальних рубежах
«По нашим оценкам, приоритетное внимание следует сосредоточить на сохранении и укреплении конституционного строя, суверенитета, независимости, территориальной целостности России в условиях применения против нашей страны гибридных методов», – отметил Патрушев.
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).