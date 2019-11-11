Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран. Об этом он заявил журналистам 11 ноября.
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Песков: никто из руководства Боливии не запрашивал политического убежища

РИА Новости06:29

Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса

РБК06:40

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище

Интерфакс06:36

Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от президента Боливии

Lenta.ru06:25

Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России

ТАСС06:16

В Кремле прокомментировали смену власти в Боливии

RT на русском06:33

Кремль: президент Боливии не просил убежище в России

Коммерсантъ07:31
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Общество

Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд

Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Политика

В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»

РИА Новости 09:21
Происшествия

В Петербурге у реки нашли тело убитой аспирантки СПбГУ

РБК 09:05
Происшествия

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Газета.Ru 10:38
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AP: Украина заключила невыгодный нефтяной контракт с компанией из США после встречи Зеленского с американским министром

Компания бизнесменов Майкла Блейзера и Алекса Кранберга, близких к министру энергетики США Рику Перри, заключила крупную сделку по разведке нефти и газа с Украиной благодаря связям Перри с президентом страны Владимиром Зеленским.
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Матч "Реала" и "Валенсии" состоится 8 января, "Барселона" и "Атлетико" встретятся 9 января. Финал турнира пройдет 12 января.
РИА Новости 11:02
Экономика

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Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Экономика

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Своей поправкой в проект бюджет 2020 года градоначальник решил значительно снизить субсидии перевозчикам – в общей сумме это почти 3 млрд рублей.
Peterburg2.ru 11:09
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Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Интернет

YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией

Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова

Rambler News Service 11:01
Происшествия

В Курской области трое детей погибли при пожаре

Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:33
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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Общество

FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити

По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.
РБК 04:59
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Газета.Ru 06:00
Происшествия

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
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Хаббл рекламирует команду звезд в NGC 1333

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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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Хоккей

Андрей Назаров ответил Райану Уитни и Полу Биссоннетту на критику КХЛ

Чемпионат 07:00
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
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Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

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«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине

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В возрасте 13 лет скончалась актриса из фильма «Светская жизнь»

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Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:05
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«По нашим оценкам, приоритетное внимание следует сосредоточить на сохранении и укреплении конституционного строя, суверенитета, независимости, территориальной целостности России в условиях применения против нашей страны гибридных методов», – отметил Патрушев.
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Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
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