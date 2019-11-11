Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран. Об этом он заявил журналистам 11 ноября.

В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

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