Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран. Об этом он заявил журналистам 11 ноября.

В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Космос «Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.

Армия и оружие Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Политика МИД России прокомментировал переворот в Боливии Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Шоу-бизнес Дочь Михаила Задорнова вспомнила последнюю просьбу отца Дочь известного российского актёра и юмориста Михаила Задорнова Елена рассказала о последней просьбе отца перед смертью.

Наука Смертельный токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса В статье, опубликованной в журнале Toxicon, ученые сообщают, что такие рыбы вырастали в среднем на шесть процентов длиннее и на 24 процента массивнее тех, что содержались на корме без яда.

Происшествия В Курской области трое детей погибли при пожаре Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Общество Суд разрешил продолжить ликвидацию «Киевского патриархата» Шестой апелляционный суд на заседании в понедельник, 11 ноября, отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации раскольнической "УПЦ КП".

Здоровье За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.

Происшествия В Коми застрелили мирового судью Неизвестные застрелили мирового судью Жешартского судебного участка Республики Коми.

Общество Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов «Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.

Футбол Бывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился Локомотив не боялся и играл в симпатичный футбол, но разница в классе все же сказалась, приводят Известия слова Пантича.

Шоу-бизнес Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.

Общество Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми в 2019 году.

Происшествия Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.