Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран. Об этом он заявил журналистам 11 ноября.
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Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Naked Science 08 ноября в 06:50
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
Вести.Ru 08 ноября в 21:40
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Происшествия
Пропавших охотников нашли мертвыми в Новосибирской области
НДН.инфо вчера в 10:21
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Известия 04:29
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова вспомнила последнюю просьбу отца
Дочь известного российского актёра и юмориста Михаила Задорнова Елена рассказала о последней просьбе отца перед смертью.
Аргументы недели вчера в 12:41
Наука
Смертельный токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса
В статье, опубликованной в журнале Toxicon, ученые сообщают, что такие рыбы вырастали в среднем на шесть процентов длиннее и на 24 процента массивнее тех, что содержались на корме без яда.
Naked Science 01:19
Происшествия
В Курской области трое детей погибли при пожаре
Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:33
Общество
Суд разрешил продолжить ликвидацию «Киевского патриархата»
Шестой апелляционный суд на заседании в понедельник, 11 ноября, отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации раскольнической "УПЦ КП".
ИА Новороссия 07:27
Политика
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
РИА Новости 07:01
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Происшествия
В Коми застрелили мирового судью
Неизвестные застрелили мирового судью Жешартского судебного участка Республики Коми.
РБК 09 ноября в 15:31
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Кубань 24 01:31
Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
RT на русском 06:38
Футбол
Бывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился
Локомотив не боялся и играл в симпатичный футбол, но разница в классе все же сказалась, приводят Известия слова Пантича.
Советский спорт 08:31
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru вчера в 19:02
Политика
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру.
Piter.tv 03:46
Общество
Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми
Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми в 2019 году.
Республика Татарстан 04:00
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Автоспорт
Глава «Мерседеса» пропустит этап «Формулы-1» впервые с 2013 года
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф пропустит предпоследний этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.
News.ru 09:46