с чего всё началось

Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.

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