Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина

На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
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Дмитрий Песков
Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 09:19
с чего всё началось
Ранее ряд сотрудников онкоцентра записали видеообращение
, в котором пригрозили уволиться, заявив, что новое руководство не дает им «честно выполнять свой врачебный долг».
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