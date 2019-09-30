Здоровье
РБККремль отреагировал на угрозы врачей НИИ Блохина уволиться
В Кремле надеются, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации с врачами онкоцентра им. Блохина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 09:19
с чего всё началось
Ранее сотрудники онкоцентра опубликовали видео на канале независимого профсоюза "Альянс врачей" в YouTube, в котором утверждают, что новое руководство мешает их работе.РИА Новости13:31
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Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
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В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
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РИА Новости 19:07
Наука
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Политика
В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной
Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон, представляющие Республиканскую партию США, обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру, в котором просят расследовать связи с Украиной бывшего вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
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Здоровый образ жизни становится все более актуальным для россиян и охватывает все больше регионов, отмечают эксперты, которые проанализировали восемь показателей.
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До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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Политика
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РИА Новости вчера в 23:36
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
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Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
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