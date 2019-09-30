Здоровье

РБКРБККремль отреагировал на угрозы врачей НИИ Блохина уволиться

В Кремле надеются, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации с врачами онкоцентра им. Блохина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Дмитрий Песков
Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 09:19
с чего всё началось
Ранее сотрудники онкоцентра опубликовали видео на канале независимого профсоюза "Альянс врачей
" в YouTube, в котором утверждают, что новое руководство мешает их работе.
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