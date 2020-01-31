Политика
DixiNewsВ Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января. Слова представителя Кремля передаёт «Интерфакс».
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В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то „охота на ведьм“ абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПятый канал 06:48
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Происшествия
В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Спорт
Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА
Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".
Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
Экономика
Financial Times: Россия окрепла из-за санкций
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
Общество
Еще один отчет в ПФР утвержден – форма СЗВ-ТД
Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 года № 730п утверждены форма СЗВ-ТД, порядок заполнения и электронный формат.
Здоровье
Учёные предупредили о возможности повторного заражения коронавирусом
В Китае заявили о том, что коронавирусом нового типа можно заразиться повторно.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Политика
Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Общество
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Авто
Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV
Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Наука
Химики синтезировали ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами
Британские ученые синтезировали рекордно большое ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами из 12 порфириновых частей, связанных алкиновыми мостиками.
Политика
Великобритания покидает Евросоюз спустя 46 лет
Великобритания покидает Евросоюз спустя 46 лет дружбы. В начале недели депутаты Европарламента выдали необходимое одобрение о выходе из ЕС.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Авто
Toyota раскрыла цены новой Corolla
Следующая комплектация «Комфорт», которая получает безальтернативную бесступенчатую коробку передач и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, оценена как минимум в 1 474 000 рублей.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Футбол
Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
Экономика
На «Северстали» рекомендовали дивиденды за IV квартал
Как сообщается на сайте ПАО «Северсталь», совет директоров компании на заседании 30 января рекомендовал выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 декабря 2019 года, в размере 26,26 руб. на одну обыкновенную акцию.