Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам «батонами»
«В каждом отдельном случае надо разбираться», — заключил Песков. Ранее 31 января сообщалось, что глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке, которое она написала после критики за вручение местным блокадникам «батонов» и медалей.
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Здесь какая-то охота на ведьм абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это залог того, что мы постепенно от этого избавимся.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 05:48
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