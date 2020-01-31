Политика
DixiNewsВ Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января. Слова представителя Кремля передаёт «Интерфакс».
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В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то „охота на ведьм“ абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПятый канал 06:48
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Происшествия
Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России
О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Спорт
Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка
В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Футбол
Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер
Сегодня, 31 января, 29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Политика
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обратилась за помощью к Путину
Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Теннис
Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open
Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Общество
Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы
Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Алексей Панин возмущен оскорбительными постами Гарика Харламова
Общество
Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей
Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Соболев дебютирует за «Спартак» на Кубке Париматч Премьер
Политика
Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Общество
В Германии впервые коронавирус выявили у ребенка
В Германии выявлен шестой случая заболевания пневмонией, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.