Политика

DixiNewsDixiNewsВ Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января. Слова представителя Кремля передаёт «Интерфакс».
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Дмитрий Песков
В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то „охота на ведьм“ абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся.
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