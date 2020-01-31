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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января. Слова представителя Кремля передаёт «Интерфакс».

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

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