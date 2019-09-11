Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
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Происшествия
Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем
Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.
Москва 24 10:38
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика
Украинская Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины во втором чтении утвердила закон, предложенный лидером страны Владимиром Зеленским, о процедуре импичмента президента.
Общественная служба новостей вчера в 05:29
Общество
Новые иски к соратникам Алексея Навального подали «Мосгортранс», метрополитен и предприятие «Автомобильные дороги»
Накануне Коптевский суд Москвы взыскал с Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Алексея Навального и еще ряда известных оппозиционеров больше миллиона рублей по иску Мосгортранса.
Эхо Москвы 13:00
Политика
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
RT на русском 06:25
Армия и оружие
НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Взгляд.ру 12:20
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Леонид Якубович вернулся с отпуска и передвигается в инвалидном кресле
Газета Кемерова 12:02
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Киберспорт
Nioh 2 выйдет в начале 2020 года — представлен свежий трейлер к Tokyo Game Show
Koei Tecmo и Team Ninja представили свежий трейлер Nioh 2, в котором раскрывается дата выхода проекта — начало 2020 года.
Игромания.ру 12:25
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры
Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru 11:23
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Правительство планирует ужесточить наказание за нарушение ПДД, если в автомобиле в этот момент находились дети.
Газета.Ru 11:32
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Общество
Жители Самары требуют извинений за выступление Димы Билана
Жители Самары оказались недовольны концертом с участием Димы Билана и даже открыли петицию, которая должна будет заставить городские власти извиниться перед жителями, за то что пригласили Билана.
Вечерний курьер 09 сентября в 09:48
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
В МИД России прокомментировали отставку Болтона
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя увольнение Джона Болтона с поста помощника президента США Дональда Трампа, заявил, что Россия не ждёт каких-либо изменений в связи с перестановками в американской администрации.
RT на русском 02:18
Политика
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
Верховная рада поддержала проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
RT на русском 11:24
Политика
Меркель больше не считает США защитником Европы
США больше не будут автоматически защищать Европу, поэтому европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.
Российская газета 08:49
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Армия и оружие
США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35
Американская администрация приняла решение продать Польше 32 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на общую сумму $6,5. Об этом сообщило в среду Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
ТАСС 13:01
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.
Астрахань FM 06:41
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39