Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
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Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве

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В Кремле прокомментировали выступления Серебренникова и Дудя на премии GQ

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:52, Вашингтон
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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