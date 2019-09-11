Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
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Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Политика
Трамп рассказал об ошибках Болтона
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.
РИА Новости 14:15
Политика
Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»
Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Армия и оружие
Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35
Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
REGNUM 14:38
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Общество
В России начали продавать места в очереди за новым iPhone
Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple.
REGNUM 13:12
Шоу-бизнес
Татьяну Африкантову срочно госпитализировали с поляны «Дома-2»
Африкантову госпитализировали прямо с поляны проекта, о чем она лично сообщила подписчикам.
Bimru.ru 05:00
Политика
«Газпром» пообещал скидку Украине за отказ от реверса газа
Украина перестала закупать российский газ в 2015 году и перешла на поставки из Европы через реверс.
Ruposters.ru 09 сентября в 11:39
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Политика
В США из-за эпидемии собрались запретить ароматизированные вейпы
Власти США намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением, заявил глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.
Взгляд.ру 14:45
Политика
«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Авто
Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта
На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женевском автосалоне, нынешний Франкфурт выглядит по-сиротски.
Журнал Авто.ру 14:05
Общество
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.
РИА Новости 12:54
Футбол
Вандерсон признан лучшим игроком «Краснодара» в августе
Болельщики "Краснодара" признали полузащитника Вандерсона лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
РИА Новости 11:20
Происшествия
В Узбекистане в драке погиб боец ММА
В результате уличной драки в Ташкенте скончался известный в Узбекистане боец ММА Муслимбек Омонов, сообщает пресс-служба городского ГУВД РФ.
Life.ru 14:37
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Футбол
Челнинский футбольный клуб «КАМАЗ» встретится с московским «Спартаком»
Самая титулованная команда страны встретится с челнинской рамках Кубка России.
Газета Единство 09 сентября в 06:13
Футбол
СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка
УЕФА назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый турнир стартует с сезона-2021/22.
РБК 13:57
Политика
МИД России прокомментировал планы Нетаньяху на Иорданскую долину
Россия обеспокоена словами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
RT на русском 14:48
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Космос
Робот «Федор» в космос больше не полетит
Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.
Капитал страны 04:35
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.
Росбалт 07:45
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
Газета.Ru 13:16
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57