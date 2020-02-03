Политика
REGNUMВ Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Армия и оружие
В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома
Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, повреждены два жилых дома.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Армия и оружие
Военные учения США в Европе не направлены против России — генсек НАТО
Масштабные военные учения Соединённых Штатов в Европе не направлены против России.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Политика
Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Общество
Посылки из китайских интернет-магазинов могут оказаться под запретом
По причине коронавируса посылки с товарами из китайских интернет-магазинов могут перестать пускать на территорию России.
Политика
Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС
Как уточняется, Джонсон в своём выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».
Общество
Шенген 2020: вступили в силу новые правила получения визы
Со 2 февраля меняются правила выдачи шенгенских виз. Издание РИА «SM-News» напоминает о нововведениях.
Здоровье
В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Здоровье
Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Общество
Дочь Джонни Деппа вышла на публику без нижнего белья
Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
Общество
Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра
Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Общество
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
Происшествия
Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд
Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Происшествия
РБК: СКР выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
СКР по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК). Общий ущерб предположительно равен 532,4 тыс. руб.
Политика
Патриарх Кирилл предложил молиться за появление Бога в Конституции
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться и трудиться для того, чтобы в Конституции появилось понятие Бога.