Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В Кремле ответили на озабоченность Эрдогана положением крымских татар

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В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

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В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

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Крымские татары назвали позицию Эрдогана лишенной логики

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В Кремле ответили на нежелание Эрдогана признавать Крым российским

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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Армия и оружие

В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома

Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, повреждены два жилых дома.
ИА Новороссия 03:56
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Армия и оружие

Военные учения США в Европе не направлены против России — генсек НАТО

Масштабные военные учения Соединённых Штатов в Европе не направлены против России.
REGNUM 05:03
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Общество

Посылки из китайских интернет-магазинов могут оказаться под запретом

По причине коронавируса посылки с товарами из китайских интернет-магазинов могут перестать пускать на территорию России.
Neva.Today вчера в 22:40
Политика

Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС

Как уточняется, Джонсон в своём выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».
RT на русском вчера в 18:07
Общество

Шенген 2020: вступили в силу новые правила получения визы

Со 2 февраля меняются правила выдачи шенгенских виз. Издание РИА «SM-News» напоминает о нововведениях.
SM News 01 февраля в 21:31
Здоровье

В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
RT на русском 06:51
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Здоровье

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.
Интерфакс 02:36
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Дочь Джонни Деппа вышла на публику без нижнего белья

Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
МИР 24 06:47
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
РБК 05:15
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 06:40
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Происшествия

Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
ТАСС вчера в 09:45
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Происшествия

РБК: СКР выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

СКР по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК). Общий ущерб предположительно равен 532,4 тыс. руб.
Коммерсантъ 07:33
Политика

Патриарх Кирилл предложил молиться за появление Бога в Конституции

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться и трудиться для того, чтобы в Конституции появилось понятие Бога.
Телеканал 360° 01 февраля в 09:16
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«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости 05:57
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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