В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

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Политика Срок внесения поправок в Конституцию могут продлить Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения изменений в связи с большим количеством поступающих предложений.

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