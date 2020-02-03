Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Опасения по крымским татарам беспочвенны». Песков напомнил Эрдогану о приглашении посетить полуостров

Телеканал 360°08:36

В Кремле ответили на нежелание Эрдогана признавать Крым российским

Московский Комсомолец05:49

В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

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Крымские татары назвали позицию Эрдогана лишенной логики

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В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

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Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым

Lenta.ru05:25

В Кремле заявили, что приглашение Эрдогану посетить Крым остается в силе

ТАСС05:39
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Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Происшествия

Украинка умерла в квартире корейского топ-менеджера в Москве

Известия 07:02
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
РИА Новости 08:44
Общество

Умер глава Олонецкого района Карелии

Известия 03:15
Здоровье

Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
iReactor 08:10
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Политика

Срок внесения поправок в Конституцию могут продлить

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения изменений в связи с большим количеством поступающих предложений.
Вместе-РФ 07:36
Шоу-бизнес

Эмбер Херд призналась в избиении Джонни Деппа сковородой

В опубликованной аудиозаписи Херд призналась, что действительно била Деппа руками, а также кидала в него сковороды и кастрюли, однако она не считает это избиением.
VSE42.RU 04:32
Шоу-бизнес

Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.
Пятый канал 03:53
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Взгляд.ру 08:18
Авто

Renault представила обновленный Megane

Компания Renault представила обновленное семейство Megane.
Motor 05:38
Энергетика

«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип «качай или плати», российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ.
Lenta.ru 06:10
Политика

Иран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing

Газета.Ru 07:49
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить услуги ЖКХ.
9111.ru 07:06
Происшествия

Россиянин убил партнершу за нежелание рожать ребенка

Lenta.ru 09:01
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
ТАСС 08:14
Футбол

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

REGNUM 08:53
Общество

Россия с 14 февраля остановит чартерные рейсы из Китая

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 08:23
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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