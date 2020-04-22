В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.

В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

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