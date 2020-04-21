Экономика

Lenta.ruLenta.ruГреф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
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В Кремле прокомментировали заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам

РИА Новости06:02

Кремль ответил на критику налога на вклады от Грефа

Ведомости06:40

Кремль оценил мнение Грефа о налоге на проценты по вкладам

Lenta.ru06:19

В Кремле оценили критику Грефа о налоге на вклады

URA.Ru08:03

В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам

РБК05:57

Песков: мнение Грефа о налоге на доходы по вкладам авторитетно, но мера уже формализована

ТАСС05:54

Греф заявил, что негативный эффект от налога на доходы по крупным вкладам превысит его плюсы

Интерфаксвчера в 09:02
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Здоровье

В Великобритании заявили о пике заболеваемости коронавирусом

Великобритания достигла пика заболеваемости коронавирусом, утверждает местный министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
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Общество

В Севастополе выявлено ещё шесть случаев заражения коронавирусом

Сегодня в Севастополе зафиксировано ещё шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Наука

Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
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Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
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Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
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Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц

Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
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Общество

В Свердловской области могут ввести пропускной режим

Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира

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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Космос

В ногу со временем

Внимание читателей сосредоточилось на сценарии под названием Lock Step («в ногу»).
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Стратостаты Loon отправляются из Пуэрто-Рико в Кению

После заправки легким газом и проверки всех систем, шар отправляется в полет по маршруту протяженностью около 11 000 км. Маршрут пролегает не по кратчайшей линии, а с учетом воздушных течений и требований безопасности.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Курские коммунисты отмечают 150-летие Владимира Ильича Ленина

ГТРК Курск 10:27
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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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После митинга во Владикавказе госпитализировали пятерых силовиков

В Северной Осетии после несанкционированного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, госпитализированы пять сотрудников правоохранительных органов.
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

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Кофе без кофеина подсластил сладкое

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Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
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Российские туроператоры запланировали туры за рубеж не ранее 1 августа

Москва, 22 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Первые туры за рубеж российские туроператоры предлагают планировать из России не ранее 1 августа.
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Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Смолянин сыграл одну из главных ролей в сериале на федеральном канале

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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо.
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В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
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