Экономика

ТАССТАССГреф выступил против введения налога на доходы по вкладам

По мнению главы госбанка, проблема администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора данного налога. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога в 13% на доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб.
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В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам

РБК05:57

Кремль ответил на критику налога на вклады от Грефа

Ведомости06:40

Кремль оценил мнение Грефа о налоге на проценты по вкладам

Lenta.ru06:19

В Кремле прокомментировали заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам

РИА Новости06:02

В Кремле оценили критику Грефа о налоге на вклады

URA.Ru08:03

Песков: мнение Грефа о налоге на доходы по вкладам авторитетно, но мера уже формализована

ТАСС05:54

Греф заявил, что негативный эффект от налога на доходы по крупным вкладам превысит его плюсы

Интерфаксвчера в 09:02
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
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Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
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Политика

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
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Экономика

Греф объяснил, почему заморозка вкладов россиян невозможна

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это произошло в советское время.
ФАН вчера в 09:26
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Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Автоспорт

«Феррари» может покинуть «Формулу-1»

"Феррари" может покинуть "Формулу-1", если будут приняты ограничения для бюджетов команд в 130 миллионов долларов, сообщает Guardian.
РИА Новости 16:10
Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
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Здоровье

Главврач Белогорской больницы отстранен от должности

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур 06:09
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Политика

Трамп приостановил иммиграцию в США на два месяца

Поток иммигрантов США будет приостановлен по крайне мере на 60 дней, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, пишет Financial Times.
Forbes 02:23
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Общество

Поставщик картошки фри для российского McDonald’s приостановил работу

Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри в апреле 2018 г. «Белая дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций.
Ведомости 09:06
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Игры

Для Dark Souls Remastered вышел набор с HD-текстурами

Dark Souls Remastered вышла 24 мая 2018 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 03:56
Общество

Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону

Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП.
РБК 13:17
8
Общество

Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор

Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
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Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Общество

К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях

На следующий день, как пишет «Новый Калининград», к ней домой пришел полицейский, представившийся сотрудником центра «Э», и заявил, что женщина призывает людей к массовым беспорядкам и у нее «могут быть неприятности» по соответствующей статье УК РФ.
СеверИнформ 05:34
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Общество

Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения», после пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:34
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Наука

Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна

Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 14:01
Авто

Новый Opel Mokka станет полностью электрическим

Новый Opel Mokka построят на основе платформы EMP1, на которой уже базируются Peugeot 2008 и DS3 Crossback.
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В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 10:24
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Футбол

Соболев описал «Спартак» в трёх словах

Нападающий "Спартака" Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.
Soccer.ru 18:39
Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 06:22
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости 17:05
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Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой

Ореанда-Новости 09:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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