По мнению главы госбанка, проблема администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора данного налога. В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога в 13% на доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб.

Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам

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