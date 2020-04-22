Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
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В Кремле оценили критику Грефа о налоге на вклады

URA.Ru08:03

Песков: мнение Грефа о налоге на доходы по вкладам авторитетно, но мера уже формализована

ТАСС05:54

Кремль оценил мнение Грефа о налоге на проценты по вкладам

Lenta.ru06:19

В Кремле прокомментировали заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам

РИА Новости06:02

В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам

РБК05:57

Кремль ответил на критику налога на вклады от Грефа

Ведомости06:40

Греф заявил, что негативный эффект от налога на доходы по крупным вкладам превысит его плюсы

Интерфаксвчера в 09:02
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
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Общество

В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом

В медцентре в Коммунарке умер врач, работавший с коронавирусными больными - заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №3 Максим Старинский.
Что происходит 07:45
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Здоровье

Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос вчера в 14:31
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Автоспорт

Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»

Спорт-Экспресс 07:22
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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Политика

В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана

В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
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Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива»

Аргументы и Факты 20 апреля в 15:22
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1K
Общество

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
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Технологии

Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
16
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
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Армия и оружие

Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
13
Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
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Шоу-бизнес

Владимир Яглыч стал отцом во второй раз

Владимир Яглыч стал отцом во второй раз О радостном событии 36-летний актер рассказал сам, выложив в Instagram кадр из мультика "Король Лев".
Экспресс газета вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Происшествия

В Подмосковье ветер оборвал провода, нарушив электроснабжение

В населенных пунктах Московской области сильный ветер оборвал провода, нарушив электроснабжение.
Газета.Ru 08:40
2
Происшествия

Главу Верхнеуральского района увезли на допрос

Главу Верхнеуральского района (Челябинская область) Сергея Айбулатова увезли на допрос после следственных действий, которые проводились в районной администрации утром 22 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 08:16
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Политика

Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
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Транспорт

Около 5,6 тысячи автомобилей без пропуска выявили в Москве 22 апреля

В столице утром 22 апреля выявили около 5,6 тысячи автомобилей без цифрового пропуска.
Вечерняя Москва 04:56
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды по просмотрам

МедиаКорСеть 07:37
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Экономика

«Мечел» продал Эльгинское месторождение

«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
6
Происшествия

В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
4
Происшествия

Во Владимире умер мужчина, зараженный коронавирусом

Во Владимире умер мужчина, который был заражен коронавирусом. Он работал водителем в психиатрической больнице на Содышке.
Pro Город Владимир 07:43
5
Политика

Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.
RT на русском 07:07
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Здоровье

В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава

Московский Комсомолец 01:03
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Общество

Путин анонсировал совещание по поддержке ЖКХ

Напомним, в минувший четверг Путин провел совещание с членами правительства, посвященное положению дел в стройотрасли.
Интерфакс 07:54
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Кино

Disney снимает третий сезон «Мандалорца»

Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала "Мандалорец" до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 04:26
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