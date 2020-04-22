Экономика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
Читать в источнике
Оценить311
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Здоровье
Петербургские врачи описали симптомы легкого и тяжелого коронавируса
Специалисты из Петербурга описали симптомы легкого и среднетяжелого коронавируса.
ФАН 07:22
Кино
Премьеру новой части «Венома» перенесли из-за коронавируса
Премьера была запланирована на 2 октября 2020 года, теперь же он выйдет 25 июня 2021 года, сообщает издание Variety.
Газета Кемерова вчера в 18:11
Экономика
«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри
ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
Коммерсантъ 08:34
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
РИА Новости 09:51
Шоу-бизнес
Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию
Uznayvse.ru 07:47
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Технологии
Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли
Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
РБК 06:50
Общество
На Украине продлевают карантин из-за коронавируса
«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
RT на русском 06:41
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика вчера в 00:56
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Авто
«Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля самая продаваемая модель «АвтоВАЗа» празднует свой полувековой юбилей — именно в этот день 1970 года с конвейера сошла первая «Копейка».
SpeedMe 19 апреля в 02:19
Происшествия
Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-гендиректору НПО им. Лавочкина
Москва, 22 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 млн рублей.
REGNUM 08:02
Энергетика
В России нефтяники начали продавать бензин в убыток
Российские нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток.
Ореанда-Новости вчера в 01:16
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Финансы
ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля
ЦБ в понедельник, 20 апреля, направил на поддержку курса рубля более $222 млн, следует из отчета регулятора.
Коммерсантъ 04:51
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Политика
Путин дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 09:16
Общество
Роспотребнадзор оценил выживаемость коронавируса на предметах
В Роспотребнадзоре назвали преждевременными заявления о том, что частицы коронавируса на предметах незаразны.
НТВ 09:29
Общество
В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом
В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
Европейско-Азиатские новости 09:27
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 30 деревьев
Порывистый ветер в Москве повалил 33 дерева (по данным на 16:00 22 апреля), пострадавших нет, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков журналистам в среду.
Интерфакс 09:35
Киберспорт
Неигровые персонажи Fallout 76 научились красть вещи у мёртвых игроков
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:31 — REGNUM Игроки Fallout 76 заметили, что NPC (неигровые персонажи), появившиеся в игре после выхода дополнения Wastelanders, стали забирать вещи у «мёртвых» геймеров.
REGNUM вчера в 23:31