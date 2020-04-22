Экономика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
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Политика
МИД Германии анонсировал видеоконференцию в «нормандском формате»
Видеоконференция в нормандском формате состоится на предстоящей неделе, об этом рассказал глава МИД Германии Хайко Маас.
Политическая Экспертиза 10:12
Общество
Первые туры из РФ за границу планируются не ранее августа
Ассоциация туроператоров России полагает, что первые после пандемии коронавируса зарубежные туры будут организовываться не ранее, чем с августа.
Московский Комсомолец 11:02
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз
Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз Напомним, что впервые слухи о беременности Антонины Паперной появились в конце 2019-го года, когда она вместе с мужем появилась на премьере нового фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Вокруг ТВ вчера в 16:52
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru 08:45
Футбол
Финансирование «Рубина» и «Нефтехимика» сократят на 70%
Меры вступят в силу со следующего сезона. Также на 70% сократится и финансирование «Нефтехимика», выступающего в КХЛ.
Все про Спорт ру 04:05
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Общество
Мантуров назвал три региона, не подавших заявки на средства защиты
Власти трех российских регионов не подавали заявок на получение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса.
Профиль 10:28
Экономика
В России осудили запрет скидок на продукты в магазинах
Запрет акционных скидок на продукты в магазинах только навредит продавцам и поставщикам, не говоря уже о потребителях.
Lenta.ru вчера в 10:09
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Происшествия
МВД хочет существенно расширить полномочия полиции
Министерство внутренних дел намерено существенно расширить полномочия полиции.
Южный Федеральный 11:05
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Финансы
Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля
В перерасчете на рубли регулятор выбросил на биржу 16,8 млрд руб. Доллар, нефть и коронавирус на 22 апреля Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент тоже были рекордными – 14,8 млрд руб. в перерасчете.
Право.ру 07:34
Происшествия
Более 30 деревьев повалил ветер в Москве
Заммэра добавил, что из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Интерфакс 09:58
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Происшествия
В Калининграде нейрохирурга ДОБ будут судить после смерти школьницы в психбольнице
Как установили эксперты, смерть девочки наступила из-за ненадлежащего оказания помощи врачом-нейрохирургом.
Новый Калининград.Ru 10:13
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Общество
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 15 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 17 апреля, увеличились на 15 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:53
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Экспресс газета 05:36
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25