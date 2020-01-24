Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации. Об этом Песков рассказал журналистам в пятницу, 24 января.
Читать в источнике
Оценить107
Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка. Вы знаете, что он непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту и так далее. Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Наука
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт «идеального кофе»
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Политика
Госдума РФ одобрила поправки в Конституцию в первом чтении
Сегодня Госдума единогласно в первом чтении одобрила пакет поправок в Конституцию, внесенных по предложению президента Владимира Путина.
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на ЧЕ, Щербакова — 2-я
Победительница финала Гран-при Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Авто
Малыш Suzuki Jimny вынужденно станет фургоном в Европе
Тут придуман необычный ход: со следующего года пассажирский Jimny в Европе исчезнет из продажи, а взамен появится коммерческий, без второго ряда.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Во время рабочего визита в Палестину Владимир Путин помог офицеру палестинской армии поднять упавшую фуражку.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Общество
Три десятка городов на Украине могут остаться без тепла с 1 февраля
Почти 30 украинских городов с 1 февраля могут полностью или частично остаться без отопления, заявили в «Нафтогазе» Украины.
Гаджеты
Apple отказывается от одинаковой зарядки для всех смартфонов
Американская корпорация Apple выступила против инициативы ЕС о введении зарядного устройства, которое бы подходило для всех гаджетов.
Политика
Порошенко с группой поддержки прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 24 января информационное агентство «УНН».
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Армия и оружие
Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Культура
«Современник» посвятит премьерный спектакль «Папа» Галине Волчек
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.