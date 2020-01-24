Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка. Вы знаете, что он непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту и так далее. Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации. Об этом Песков рассказал журналистам в пятницу, 24 января.

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

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