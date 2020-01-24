Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка. Вы знаете, что он непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту и так далее. Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации. Об этом Песков рассказал журналистам в пятницу, 24 января.

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Наука Ученые восстановили голос 3000-летней мумии В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.

Авто Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.

Политика В Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, что они вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.

Энергетика Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.