Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка. Вы знаете, что он непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту и так далее. Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации. Об этом он заявил в четверг, 23 января.

В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка

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