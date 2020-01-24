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РЕН ТВВ Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации. Об этом он заявил в четверг, 23 января.
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Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка. Вы знаете, что он непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту и так далее. Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:05
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