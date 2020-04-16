Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ Кремле прокомментировали ответ Кадырова «Новой газете»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о мнении Кремля насчет ответа главы Чечни на статью "Новой газеты" о ситуации с коронавирусом в республике. По словам Пескова, администрация сочла ответ Рамзана Кадырова "весьма эмоциональным", однако не видит в этом ничего необычного.
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Песков не увидел ничего противозаконного в реакции Кадырова на фейки «Новой газеты»

Слово и Дело07:18

В Кремле прокомментировали ответ Кадырова «Новой газете»

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Кремль дал оценку словам Кадырова об «античеченской» статье

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Песков не увидел ничего необычного в ответе Кадырова «Новой газете»

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Песков назвал эмоциональным ответ Кадырова на обвинения «Новой газеты»

iReactor07:01

В Кремле прокомментировали слова Кадырова

РИА Новости07:01

Песков изучил угрозу Кадырова «Новой газете»: «Ничего необычного»

Национальная служба новостей07:05
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
2,6K
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
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Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

РИА Новости 09:57
Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
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Экономика

Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
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Армия и оружие

Сдавшиеся в Сирии боевики обучались на американской военной базе

ИА Красная Весна вчера в 22:25
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
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Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

REGNUM 02:39
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,51%, до $28,11 за баррель по состоянию на 11:40 мск.
РБК 05:06
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Газета.Ru 05:31
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 14 апреля в 12:40
4,5K
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Транспорт

Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Общество

В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса

Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
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Наука

Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19

Российская газета 01:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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