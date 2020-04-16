Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о мнении Кремля насчет ответа главы Чечни на статью "Новой газеты" о ситуации с коронавирусом в республике. По словам Пескова, администрация сочла ответ Рамзана Кадырова "весьма эмоциональным", однако не видит в этом ничего необычного.

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