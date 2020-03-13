Экономика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Происшествия
Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
Футбол
Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы
Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.
Политика
Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Космос
Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику
В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Политика
Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании
Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
Наука
Созданы тест-полоски для выявления Covid-19 в течение получаса
Известно, что тест-полоски состоят из бумаги и покрыты антителами, связывающимися с конкретным вирусным белком.
Общество
Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Религия
Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу
В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Путешествия
Ростуризм объяснил порядок возврата денег за путевки
В ведомстве сообщили, что человек имеет право на расторжение договора и возврат средств, если в стране, в которую он отправляется, действует режим угрозы безопасности туристов.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин покидает партию
«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"», — сообщили в социальной сети Twitter регионального отделения.
Футбол
Роналдиньо может побороться за поросенка в тюремном турнире по футболу
Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сможет принять участие в тюремном турнире по футболу в Парагвае, призом за участие в котором является — 16-килограммовый поросенок, сообщает Sport.es.
Здоровье
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
По данным госкомитета, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировано только восемь новых случаев заболевания.
Политика
Госдума одобрила поправки в Конституцию
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении закон о поправке в Конституцию, сообщается на сайте нижней палаты.
Футбол
Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста
С учетом рекомендаций, игрок изолирован. Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом.
Здоровье
В Башкирии на карантине по коронавирусу находятся более 300 человек
Уфа, 13 марта 2020, 13:11 — REGNUM Более 300 человек, которые приехали из-за рубежа, находятся под наблюдением участковых врачей в Башкирии с подозрением на коронавирус.
Авто
Рассекретили новый кроссовер Dongfeng
Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Общество
Баржа «Фортуна» провела учения по достройке «Северного потока-2»
Очень возможно, что баржа продолжит строительство «Северного потока-2» в паре с нашим судном-трубоукладчиком «Академик Черский», который уже полным ходом идет на Балтику из дальневосточной Находки.
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге
Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
Экономика
Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»
В компании-операторе развеяли возможные опасения в том, что снижение котировок акций инвесторов проекта в результате мирового нефтяного кризиса может негативно повлиять на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".
Футбол