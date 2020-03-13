Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

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