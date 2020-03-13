Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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В Кремле отреагировали на прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Газета.Ru09:07

Кремль ответил на слова об угрозе роста бедности в России

Lenta.ru06:19

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

RT на русском05:53

Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики

РБК06:05

Песков призвал не опираться на одну точку зрения в прогнозах показателей экономики России

ТАСС06:05

Песков прокомментировал прогноз Кудрина о развитии российской экономики

Известия06:15

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

РИА Новости05:37
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Технологии

Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Piter.tv 13:29
Общество

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 13:31
Биатлон

IBU отменил эстафеты на этапе КМ в Контиолахти

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
RT на русском 12:38
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения»

Клип на песню "Uno" российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего "Евровидения".
Газета.Ru 13:32
Политика

Захарова усомнилась в объективности суда по делу МН17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
News.ru 11:08
Политика

Bloomberg: Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявит сегодня чрезвычайное положение в стране на фоне коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:02
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек

RT на русском 13:27
Общество

На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Известия 09:59
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru вчера в 08:35
Общество

На Кубани из-за угрозы коронавируса ограничат массовые мероприятия

По поручению губернатора Краснодарского края на Кубани введут запрет на проведение массовых мероприятий с большим количеством людей.
Кубань 24 12:13
Политика

Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:18
Происшествия

В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке

Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
REGNUM 14:23
Армия и оружие

Эрдоган не собирается соблюдать договоренность по Идлибу

Остается лишь сожалеть о сорванном договоренностью о прекращении огня наступлении сирийской армии, когда банды находились уже на грани полного разгрома и отступали к турецкой границе.
Мир новостей 09:37
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме перенесли из-за коронавируса

Агентство AFP, в свою очередь, пишет, что из-за коронавируса перенесен и первый в истории Гран-при Вьетнама.
РЕН ТВ 08:56
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Футбол

Роналду высказался о ситуации с коронавирусом

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о коронавирусе.
Газета.Ru 13:22
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily вчера в 06:57
Экономика

Аптекари назвали дорожающие товары из-за падения рубля

Российская ассоциация аптечных сетей сообщает, что в ближайшее время сильного подорожания в отношении лекарств не предвидится, а вот стоимость медицинской техники может серьезно измениться, поскольку практически вся аппаратура поступает из-за рубежа.
Live24 06:18
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Политика

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
ТАСС 13:55
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Югополис 11 марта в 15:52
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Происшествия

Уфимские пожарные борются с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских

Уфимские пожарные продолжают бороться с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских.
Вести.Ru 14:23
Политика

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
РИА Новости 12:36
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 27

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27.
Газета.Ru 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
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