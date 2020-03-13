Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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Песков призвал не опираться на одну точку зрения в прогнозах показателей экономики России

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Песков прокомментировал прогноз Кудрина о развитии российской экономики

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В Кремле отреагировали на прогноз Кудрина о возможном росте бедности

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Московский Комсомолец05:50

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

РИА Новости05:37
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Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
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Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
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Наука

Физики объяснили форму «винных слез»

Группа физиков из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Андреа Бертози (Andrea Bertozzi) разработала модель на основе теории ударных волн для описания формы «винных слез».
N+1 02:20
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Кипр закрывает въезд для неаккредитованных иностранцев

Ограничение продлится 15 дней, в этот период въехать на территорию Кипра смогут исключительно граждане государства, легально проживающие или работающие в стране иностранцы, а также граждане других государств, находящиеся на дипломатической службе или миссии.
Газета.Ru 18:46
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru 08:51
Здоровье

Минздрав разъяснил порядок оплаты больничного из-за карантина

Компенсация разницы между зарплатой и больничным в связи с карантином из-за новой коронавирусной инфекции в законодательстве не предусмотрена, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.
ТАСС 09:20
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Постановление подписал губернатор, которое действует с 13-го числа марта.
SMINEWS в Подольске 05:08
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

RT на русском 16:19
Происшествия

В Челябинске убита женщина, 30 лет выдававшая себя за мужчину

Челябинск, 13 марта 2020, 13:02 — REGNUM В Челябинске зверски убита местная жительница, которая 30 лет выдавала себя за мужчину.
REGNUM 06:02
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру 06:49
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
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В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:07
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК 03:20
Кино

В Петербурге стартует Фестиваль ирландского кино

В Северной столице 13 марта стартует 13-й фестиваль ирландского кино.
Online47.ru 00:58
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Вести.Ru 06:04
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 4 тыс. автомобилей

Из-за проблем с топливной системой на сервис отправятся 2704 машины Peugeot Traveller и Expert, а также 1542 автомобиля Citroen Jumpy и Spacetourer, проданных с ноября 2017-го по ноябрь 2019 года.
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Энергетика

Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Деловое.ТВ вчера в 11:57
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru вчера в 03:51
Фигурное катание

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Росбалт 11 марта в 16:14
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском 18:19
Технологии

Систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов запустил Роскомнадзор

Роскомнадзор сообщил о запуске автоматизированной системы мониторинга прокси- и VPN-сервисов, а также поисковых систем.
Live24 вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
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Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Матч ТВ 18:12
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
Общество

ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу

Новый режим работы продлится с 16 марта до 12 апреля, сотрудники штаб-квартиры смогут работать из дома, если их физическое присутствие на рабочем месте не является необходимым.
Газета.Ru 18:16
Общество

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Гражданка Украины заболела коронавирусом, находясь на территории Италии.
REGNUM 17:08
Как работают Яндекс.Новости?
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