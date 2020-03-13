Экономика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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Авто
Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине
Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Политика
Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза РФ
Ситуацию на фоне распространения нового типа пневмонии в мире обсудили глава российского государства Владимир путин и члены Совета Безопасности РФ, сообщил журналистам на брифинге Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Армия и оружие
КМП США пересмотрит программу создания палубных беспилотников
КМП США решил пересмотреть программу создания перспективного универсального палубного беспилотника, признав, что предъявляемые к беспилотникам требования трудновыполнимы.
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Общество
Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Финансы
Официальный курс евро и доллара снизился в выходные
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ в выходные и понедельник, снизился на 1,7974 рубля — до 81,861 рубля.
Экономика
Самый выгодный актив прошлого года не выдержал и обвалился
Курс биткоина, который оказался самым выгодным активом прошлого года, не выдержал общей паники на рынках и обвалился до годового минимума, сообщает криптовалютная биржа Coindesk.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Единоборства
Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает
Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских
Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
Экономика
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Общество
Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Экономика
Акции МТС предлагают одну из лучших инвестиций в условиях низких цен
Основной сегмент услуг мобильной связи в России остается в хорошей форме, демонстрируя рост APRU более чем на 2% г/г шестой месяц подряд на фоне устойчивой конъюнктуры рынка, которая, вероятно, сохранится в 2020 г. Мы также хотели бы отметить быстрый рост розничного бизнеса МТС Банка.