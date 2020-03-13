Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

РИА Новости05:37

Песков призвал не опираться на одну точку зрения в прогнозах показателей экономики России

ТАСС06:05

Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики

РБК06:05

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

RT на русском05:53

Кремль ответил на слова об угрозе роста бедности в России

Lenta.ru06:19

Песков прокомментировал негативный экономический прогноз Кудрина

Московский Комсомолец05:50

Песков прокомментировал прогноз Кудрина о развитии российской экономики

Известия06:15
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Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
74.ru вчера в 21:40
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Политика

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза РФ

Ситуацию на фоне распространения нового типа пневмонии в мире обсудили глава российского государства Владимир путин и члены Совета Безопасности РФ, сообщил журналистам на брифинге Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
RT на русском 06:47
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Армия и оружие

КМП США пересмотрит программу создания палубных беспилотников

КМП США решил пересмотреть программу создания перспективного универсального палубного беспилотника, признав, что предъявляемые к беспилотникам требования трудновыполнимы.
Военное обозрение 04:59
Политика

В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 17:36
Общество

Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 05:36
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Комсомольская правда вчера в 20:47
Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
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Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru вчера в 17:03
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Финансы

Официальный курс евро и доллара снизился в выходные

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ в выходные и понедельник, снизился на 1,7974 рубля — до 81,861 рубля.
Известия 05:48
Экономика

Самый выгодный актив прошлого года не выдержал и обвалился

Курс биткоина, который оказался самым выгодным активом прошлого года, не выдержал общей паники на рынках и обвалился до годового минимума, сообщает криптовалютная биржа Coindesk.
Lenta.ru 06:41
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
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Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
РИА Новости 04:46
Происшествия

Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских

Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
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Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 02:34
Экономика

Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса

Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:47
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Общество

Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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Акции МТС предлагают одну из лучших инвестиций в условиях низких цен

Основной сегмент услуг мобильной связи в России остается в хорошей форме, демонстрируя рост APRU более чем на 2% г/г шестой месяц подряд на фоне устойчивой конъюнктуры рынка, которая, вероятно, сохранится в 2020 г. Мы также хотели бы отметить быстрый рост розничного бизнеса МТС Банка.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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