Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
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с чего всё началось
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы
", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
РИА Новости08:24

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В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

РИА Новости08:24

Песков не согласен с заявлением Лукашенко о том, что у правительства РФ и Кремля разные подходы к Белоруссии

Эхо Москвы05:12

Песков опроверг слова Лукашенко о расхождении заявлений Путина и Медведева по Белоруссии

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Кремль не согласен со словами Лукашенко о разных позициях Путина и Медведева по интеграции

Коммерсантъ05:01

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «раздорожье» в отношениях стран

РБК05:52

Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Lenta.ru05:31

Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени

Известия05:05
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Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Интерфакс 08:29
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
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Один ребенок погиб и четверо пострадали при пожаре под Саратовом

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МонаВиста вчера в 05:38
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В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы

Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также из Пермского края, Чечни и Москвы.
RT на русском 08:49
Политика

Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Известия 09:50
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
РБК 09:58
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru 05:24
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Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия 23 декабря в 17:49
Шоу-бизнес

Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
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Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
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Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
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26 декабря новосибирцы увидят солнечное затмение

По заверениям синоптиков, снежные тучи, плотно окутывающие небо над Новосибирском, в четверг начнут рассеиваться и, вполне возможно, успеют разбежаться перед главным небесным шоу – солнечным затмением.
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Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
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Бывшей королеве красоты после инсульта удалили часть черепа

Врачи удалили часть черепа бывшей участнице конкурсов красоты, 35-летней американце Синтии Мартинес.
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Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы

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Huawei работает над аналогами приложений Google

Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
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Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета вчера в 13:36
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Xiaomi в настройки MIUI 11 добавили новые полезные функции

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Шоу-бизнес

Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать. Первой разговор о детях завела Примадонна.
ТВ Центр вчера в 12:33
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Общество

В России утвердили новые правила экзамена на водительские права

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Piter.tv 23 декабря в 23:42
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Профессор МГУ и доктор юридических наук Сергей Шахрай, принимавший участие в написании российской Конституции, высказался об идее исключить слово «подряд» из статьи Основного закона, в которой говорится о двух сроках полномочий президента.
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В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

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В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

ТК Звезда вчера в 06:29
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Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
РБК 07:40
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