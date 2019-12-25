с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Общество В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также из Пермского края, Чечни и Москвы.

Политика Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.

Политика Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.

Шоу-бизнес Стало известно о расставании Пелагеи с мужем В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.

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Общество 26 декабря новосибирцы увидят солнечное затмение По заверениям синоптиков, снежные тучи, плотно окутывающие небо над Новосибирском, в четверг начнут рассеиваться и, вполне возможно, успеют разбежаться перед главным небесным шоу – солнечным затмением.

Технологии Huawei работает над аналогами приложений Google Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.

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Политика Автор оценил предложение Путина убрать из Конституции РФ спорное слово Профессор МГУ и доктор юридических наук Сергей Шахрай, принимавший участие в написании российской Конституции, высказался об идее исключить слово «подряд» из статьи Основного закона, в которой говорится о двух сроках полномочий президента.

Кино В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.