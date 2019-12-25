с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

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