Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать443
с чего всё началось
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы
", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
РИА Новости08:24

Подробнее о событии

Кремль не согласен с Лукашенко, что у Кремля и правительства разные подходы к формированию отношений с Минском

Эхо Москвы10:22

Кремль не согласен со словами Лукашенко о разных позициях Путина и Медведева по интеграции

Коммерсантъ05:01

Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени

Известия05:05

В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

РИА Новости08:24

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «раздорожье» в отношениях стран

РБК05:52

Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Lenta.ru05:31

Песков опроверг слова Лукашенко о расхождении заявлений Путина и Медведева по Белоруссии

ТАСС05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК 09:56
Общество

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:27
Общество

Истребитель пятого поколения Су-57 разбился на Дальнем Востоке

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае во время испытательного полёта разбился истребитель пятого поколения Су-57, лётчик успел катапультироваться и был эвакуирован вертолётом ПСС.
REGNUM 23 декабря в 23:34
Происшествия

Один ребенок погиб и четверо пострадали при пожаре под Саратовом

Известия 09:44
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Хоккей

Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер

Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Телеканал 360° 02:24
Транспорт

По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд

Первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга в Севастополь днем 23 декабря, прошел по Крымскому мосту.
РБК вчера в 19:41
Политика

Путин раскритиковал доклад зампреда правительства РФ Гордеева

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
News.ru 10:10
Экономика

Правительство планирует выкупить у ЦБ акции «Сбербанка»

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство рассматривает вариант выкупа правительством пакета на средства из ФНБ.
НТВ 10:58
Происшествия

Суд признал хакеров виновными во взломе электронных систем РЖД и S7

Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
BFM.ru 23 декабря в 05:45
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru 05:24
Общество

Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
REGNUM 00:06
Политика

Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане

Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Российский ребенок погиб во время игры с кошкой

Lenta.ru 10:51
Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
Автоспорт

Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин

Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном.
F1news.ru 05:07
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО

Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Игромания.ру 10:02
Общество

Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности

В России за десять месяцев 2019 года зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности.
РБК 10:27
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

RT на русском 05:39
Политика

В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
РИА Новости 09:23
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Футбол

Слуцкий покатался на горных лыжах. Без падения не обошлось

Sport24.ru 09:19
Кино

Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!

Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Россия – Культура вчера в 12:34
Происшествия

Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества

Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно.
RT на русском 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное