Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать476
с чего всё началось
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы
", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
РИА Новости08:24

Подробнее о событии

Кремль не согласен с Лукашенко, что у Кремля и правительства разные подходы к формированию отношений с Минском

Эхо Москвы10:22

Песков опроверг слова Лукашенко о расхождении заявлений Путина и Медведева по Белоруссии

ТАСС05:13

Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени

Известия05:05

Кремль не согласен со словами Лукашенко о разных позициях Путина и Медведева по интеграции

Коммерсантъ05:01

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «раздорожье» в отношениях стран

РБК05:52

Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Lenta.ru05:31

В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

РИА Новости08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Футбол

Бышовец: «Ни один нормальный легионер не поедет в Россию»

Анатолий Бышовец сообщил о деградации российского футбола. Бышовец отметил, что игроков РПЛ крайне низкий интеллектуальный IQ.
Sport.ru 11:29
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Футбол

РФС вместе с МВД создал рабочую группу по вопросу болельщиков

Российский футбольный союз (РФС) совместно с правоохранительными органами создал рабочую группу по решению вопросов, связанных с поведением болельщиков.
News.ru вчера в 11:18
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° вчера в 11:29
Футбол

Скаут «Зенита» просматривает игроков «Херенвена»

Скаут «Зенита» просматривает футболистов голландского «Херенвена». Об этом сообщил журналист Omrop Frуslап Рулоф де Врис.
Евро-футбол.ру 11:42
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
RT на русском 12:17
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Экономика

Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.
ТАСС 12:06
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
РБК 10:16
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM вчера в 06:20
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru 11:40
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Экономика

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Вести.Ru 11:34
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
News-24.ru 00:26
Армия и оружие

Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Российская газета 11:25
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Российская газета 23 декабря в 02:28
Кино

Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»

Газета.Ru вчера в 16:58
Общество

Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»

Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Lenta.ru 11:48
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Технологии

Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов

Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
Дни24 вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Охлобыстин заявил, что при пожаре первой спасет жену

Актер объяснил публике свою позицию Героем нового выпуска программы "Судьба человека" стал Иван Охлобыстин.
WomanHit.ru 08:32
Спорт

РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России

Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Life.ru вчера в 10:52
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 19 декабря в 19:02
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Экономика

Правительство РФ обсудит новый переходный налоговый режим для МСП

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит закрепление нового переходного налогового режима для малого и среднего предпринимательства (МСП), утратившего право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и имеющего максимальную выручку 150-200 миллионов рублей, а количество сотрудников — 100-130 человек, сообщила пресс-служба кабинета министров.
ПРАЙМ вчера в 16:18
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное