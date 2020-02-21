Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
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Пост «Квартала 95» о годовщине Евромайдана возмутил украинцев
Публикация студии «Квартал 95» в Facebook, посвященная годовщине Евромайдана, вызвала негодование украинских пользователей социальной сети.
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Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
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Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
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Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
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Убегавшую из карантина в Петербурге пациентку выписали из больницы
Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которую после побега из медучреждения вновь госпитализировали по решению суда, выписали из больницы.
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Общество
Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
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В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
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В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
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Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Лабораторная служба "Инвитро" анонсировала планы по развитию сети мини–клиник под собственным брендом.
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Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
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Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
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Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
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