Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным

РИА Новости05:34

Песков опроверг Лукашенко насчет компенсации за поставки нефти

Московский Комсомолец05:51

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации со стороны РФ

Газета.Ru05:42

Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии

РБК06:39

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

RT на русском05:27

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «неожиданном предложении» Путина

Lenta.ru05:25

Песков: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

ТАСС05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика

Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Lenta.ru 07:57
Политика

Пост «Квартала 95» о годовщине Евромайдана возмутил украинцев

Публикация студии «Квартал 95» в Facebook, посвященная годовщине Евромайдана, вызвала негодование украинских пользователей социальной сети.
iReactor 05:53
Политика

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Космос

Астрономы обнаружили экзопланету, где год длится 18 часов

Дни24 04:43
Технологии

Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений

Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
МонаВиста 08:03
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Известия 06:50
Происшествия

Убегавшую из карантина в Петербурге пациентку выписали из больницы

Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которую после побега из медучреждения вновь госпитализировали по решению суда, выписали из больницы.
РБК 07:58
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Общество

Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Происшествия

В Сочи учитель, защищая коллегу, применил силу к ученику

Кубань 24 вчера в 07:51
Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Культура

В Москве умер актер Николай Тонский

В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
Mockva.ru 06:14
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Здоровье

Мини–сеть «в пробирке». «Инвитро» запускает собственную сеть клиник

Лабораторная служба "Инвитро" анонсировала планы по развитию сети мини–клиник под собственным брендом.
DP.RU 00:38
Шоу-бизнес

Жена Диброва опубликовала его фото из больницы

Жена госпитализированного Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии.
Газета Кемерова вчера в 04:10
Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
RT на русском 07:59
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

Газета.Ru 08:15
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на своем платье и упала

Волочкова во время замысловатого балетного па не рассчитала, что её наряд слишком длинный и поскользнулась на нём.
Uznayvse.ru 07:07
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 13:23
Экономика

«Северсталь» - лучшая среди равных

Понятно, что черная металлургия проходит очень сложный период, она циклична по своей природе.
Finam.Ru вчера в 07:10
Космос

Китайский луноход находит что-то странное на обратной стороне Луны

HotGeo вчера в 13:32
Футбол

ЦСКА разгромил швейцарский «Рапперсвиль»

В товарищеском матче команда Виктора Гончаренко забила три мяча швейцарскому «Рапперсвилю».
Bookmaker-ratings.ru 08:16
Футбол

Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
Евро-футбол.ру 07:27
Политика

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
Коммерсантъ 06:51
Спорт

Сломанная палка не помешала Большунову победить

Пензенская правда вчера в 13:59
Кино

Вышел трейлер сериала «Магомаев»

Inc-news.ru 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное