Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
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Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии

РБК06:39

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации со стороны РФ

Газета.Ru05:42

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным

РИА Новости05:34

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

RT на русском05:27

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «неожиданном предложении» Путина

Lenta.ru05:25

Песков: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

ТАСС05:16

Песков опроверг Лукашенко насчет компенсации за поставки нефти

Московский Комсомолец05:51
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Политика

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
РИА Новости 11:36
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели ополченца на Донбассе

Piter.tv 19 февраля в 00:13
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 03:06
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 19 февраля в 11:09
Политика

Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие

Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»

Lenta.ru 11:56
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 11:07
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу.
Lenta.ru 11:58
Наука

Ученые научились предсказывать землетрясения по изменению гравитации

Хайтек 12:31
Общество

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку, технология уже внедряется.
RT на русском 02:20
Экономика

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
RT на русском 11:55
Политика

В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
РИА Новости 08:37
Происшествия

Человек из ближнего круга Кадырова сбежал из-под домашнего ареста

Коммерсантъ 10:02
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Российская газета 02:40
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Газета.Ru 12:44
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru 10:04
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
ТАСС 10:40
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru 09:18
Общество

Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 08:58
Армия и оружие

Раскрыто число российских Су-35С

В настоящее время в составе Вооруженных сил России находится около 70 истребителей четвертого поколения Су-35С, сообщил «Ростех» в Facebook.
Lenta.ru 12:28
Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня вчера в 10:21
Наука

Плотный завтрак поможет бороться с ожирением и диабетом

В результате исследования было установлено, что плотный завтрак поможет не только в борьбе с лишним весом, но и предотвратить развитие метаболических расстройств.
Sfera.fm 01:09
Хоккей

Агент Бабаев: членами профсоюза остались не более 20% игроков КХЛ

Ранее "Коммерсанту" стало известно, что группа известных действующих и бывших российских хоккеистов обратилась за помощью к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликтную ситуацию, возникшую у них с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 09:28
Политика

Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»

Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Известия 01:48
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
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Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Политика

ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области

Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Украина.ру 11:49
Транспорт

В Крым пойдут поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска

Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Коммерсантъ 03:20
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Павел Прилучный похудеет до 39 кг ради роли

Российский актер Павел Прилучный решил пойти на радикальные меры ради роли в фильме «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова.
iReactor 18 февраля в 10:24
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