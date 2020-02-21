Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
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Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии

РБК06:39

Песков опроверг Лукашенко насчет компенсации за поставки нефти

Московский Комсомолец05:51

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

RT на русском05:27

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным

РИА Новости05:34

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «неожиданном предложении» Путина

Lenta.ru05:25

Песков: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

ТАСС05:16

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации со стороны РФ

Газета.Ru05:42
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Происшествия

В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника

Газета.Ru 09:31
Происшествия

Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Коммерсантъ 09:16
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Происшествия

В Дагестане объявили в розыск сбежавшего из-под ареста мужчину

Российская газета 09:04
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Шоу-бизнес

Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном

Под снимком в аккаунте Самойловой появилось много теплых слов и поздравлений.
ГлобалМСК.ру 05:22
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 19 февраля в 11:09
Кино

В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

Piter.tv 10:11
Здоровье

Врач рассказал, для кого опасен горячий душ

Газета.Ru вчера в 07:13
Здоровье

В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями

Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:07
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 03:06
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:21
Общество

В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
РБК 11:56
Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

РИА Новости 10:40
Экономика

«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»

Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
РБК 12:27
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 02:17
Спорт

Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Газета.Ru 03:01
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Авто

Kia рассказала больше о новом Sorento

Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.
FormaCar вчера в 09:30
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru 09:18
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia L4 с тройной камерой

Профиль вчера в 06:56
Армия и оружие

Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Коммерсантъ 01:05
Кино

Умер советский и американский актер Борис Лескин

В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
Невские Новости 14:02
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
MedikForum.ru 13:11
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service вчера в 08:56
Гаджеты

Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20

Rusargument 02:35
Единоборства

СМИ назвали гонорары Уайлдера и Фьюри за титульный бой в США

РИА Новости 04:54
Как работают Яндекс.Новости?
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