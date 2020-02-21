Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
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Общество
В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
Космос
Внезапно: на крошечной звезде произошла колоссальная вспышка
Как полагают специалисты, вспышка происходит из-за резкой перестройки структуры магнитного поля на небольшом участке поверхности звезды.
Футбол
«Урал» арендует у «Динамо» Калинина
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном новичке клуба Игоре Калинине, который должен перейти в «Урал» из «Динамо» на правах аренды.
Общество
Экскурсии в Турции станут дороже на треть
В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Происшествия
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Общество
Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92%
В Китае за первые две недели февраля этого года продажи новых автомобилей упали на 92%.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Футбол
В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Происшествия
Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Авто
Составлен топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом
Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев составил ТОП-5 самых переоцененных автомобилей на российской «вторичке».
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену российского газа для Белоруссии
Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, — считает белорусский политик.
Общество
Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов
Глава министерства иностранных дел Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
Общество
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Армия и оружие
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Политика
Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»
Гаджеты
В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS
Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Общество
Банк Швеции начал тестирование собственной криптовалюты
Швеция начала разработку собственной цифровой валюты на блокчейне еще в 2017 году.
Политика
СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США
Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
Здоровье
После праздников калининградские больные лежат в коридорах
Главный врач Центральной городской клинической больницы Калининграда объяснил, что ситуация с размещением пациентов во время праздничных дней бывает напряженная.