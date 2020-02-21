Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

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