Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
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Кремль исключил навязывание компаниям условий по нефти для Белоруссии

РБК06:39

Песков: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

ТАСС05:16

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации со стороны РФ

Газета.Ru05:42

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным

РИА Новости05:34

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

RT на русском05:27

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «неожиданном предложении» Путина

Lenta.ru05:25

Песков опроверг Лукашенко насчет компенсации за поставки нефти

Московский Комсомолец05:51
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Общество

В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
ТАСС 09:24
Космос

Внезапно: на крошечной звезде произошла колоссальная вспышка

Как полагают специалисты, вспышка происходит из-за резкой перестройки структуры магнитного поля на небольшом участке поверхности звезды.
Вести.Ru 08:44
Футбол

«Урал» арендует у «Динамо» Калинина

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном новичке клуба Игоре Калинине, который должен перейти в «Урал» из «Динамо» на правах аренды.
Bookmaker-ratings.ru 09:03
Общество

Экскурсии в Турции станут дороже на треть

В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Уфа1.ру 09:32
Происшествия

Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Газета.Ru 09:32
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК 19 февраля в 21:00
Автоспорт

Бинотто признал, что «Феррари» отстаёт от основных конкурентов

Чемпионат 09:43
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Общество

Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92%

В Китае за первые две недели февраля этого года продажи новых автомобилей упали на 92%.
Известия 09:32
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Газета.Ru 18 февраля в 23:33
Футбол

В Харькове избили гражданина Португалии

Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:48
Происшествия

Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей

Российская газета вчера в 21:32
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия вчера в 23:50
Авто

Составлен топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев составил ТОП-5 самых переоцененных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 03:00
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену российского газа для Белоруссии

Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, — считает белорусский политик.
News.ru 09:50
Общество

Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов

Глава министерства иностранных дел Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
News.ru 09:58
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

RT на русском 01:26
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Экономика

В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия 03:14
Армия и оружие

Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Инфорос 09:28
Биатлон

Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Вести.Ru 08:42
Футбол

ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче

Газета.Ru 09:27
Политика

Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Политика

Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»

Gazeta.SPb вчера в 05:37
Гаджеты

В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS

Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
3DNews 04:51
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Коммерсантъ 05:14
Общество

Банк Швеции начал тестирование собственной криптовалюты

Швеция начала разработку собственной цифровой валюты на блокчейне еще в 2017 году.
Вести.Ru 07:59
Политика

СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США

Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
РБК 06:48
Здоровье

После праздников калининградские больные лежат в коридорах

Главный врач Центральной городской клинической больницы Калининграда объяснил, что ситуация с размещением пациентов во время праздничных дней бывает напряженная.
Каскад 10:01
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