Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7

Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
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Песков прокомментировал заявление Мааса о России и G7

RT на русском06:38

В Кремле заявляют, что Россия не стремится в «большую семерку», так как считает эффективным формат «большой двадцатки»

Эхо Москвы06:33

Россия не стремится присоединиться к G7, заявил Песков

РИА Новости06:26

Кремль разъяснил позицию России по поводу присоединения к «семерке»

Московский Комсомолец06:17

В Кремле отреагировали на слова о том, что ФРГ против России в G7

Газета.Ru06:17

Песков заявил, что Россия не стремится возродить формат G8

ТАСС06:16

Песков ответил на заявление главы МИД Германии против участия России в G7

РБК06:23
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек

РИА Новости 05:39
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Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП

Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
РИА Новости 05:57
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Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

РБК 06:06
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
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Политика

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
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Игры

Batman: Arkham City принесла издателю $600 миллионов

Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий, при этом издатель заработал на её продажах больше $600 млн.
CyberSport.ru 00:53
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Политика

В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
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Происшествия

Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата

Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
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Авто

Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России

Южнокорейский гигант Kia объявил стоимость и комплектации новейшего седана Kia K5.
Faktom 03:51
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
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Политика

Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе

Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.
РЕН ТВ 06:16
Культура

BTS запишут коллаборацию с Тейлор Свифт

Стало известно, что коллектив в конце августа выпустит коллаборацию с Тейлор Свифт (Taylor Swift).
Popcake 02:35
Происшествия

В Екатеринбурге студент убил девушку и остался на свободе

В Екатеринбурге студент колледжа Лев Романов, который смертельно ранил 15-летнюю школьницу, останется на свободе.
URA.Ru 06:10
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
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Спорт

Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
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Общество

В Улан-Удэ два выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по физике. В Улан-Удэ два выпускника набрали по 100 баллов.
Байкал-Daily 05:54
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

ТАСС 06:08
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Политика

Песков заявил, что Путин общается с Бегловым на регулярной основе

Президент России Владимир Путин общается с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на регулярной основе.
ТАСС 06:26
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев привел сына на съемки шоу

Недавно Дмитрий привел в студию телешоу своего сына Платона, чем очень удивил коллег.
Paparazzi.ru 04:06
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
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Общество

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
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Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
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Общество

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии (СДПГ). С 14 марта 2018 года министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в ландтаге Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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