Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
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В Кремле оценили сценарии развития России «от Макрона»

Российская газета05:31

Кремль ответил Макрону о «трех сценариях» для России

Московский Комсомолец05:28

Песков: Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует

ТАСС05:11

В Кремле оценили сценарии развития России, названные Макроном

URA.Ru05:24

Песков похвалил Макрона за вдумчивый подход к России

Вести.Ru05:19

В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

РИА Новости05:25

Кремль прокомментировал заявленные Макроном сценарии развития России

RT на русском05:11
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Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия

Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

ТАСС 00:41
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Футбол

Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Политика

Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки

Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку он имел в виду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
РБК 05:27
Экономика

Пакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Гаджеты

Эксперты Роскачества составили обновленный рейтинг смартфонов

Эксперты Роскачества протестировали смартфоны различных производителей электроники составили обновленный рейтинг.
Актуальные Новости 04:43
Спорт

В Call of Duty: Modern Warfare добавят две новые карты

3DNews 01:30
Футбол

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
Sports.ru 05:14
Технологии

Китай приступил к разработке сети 6G

Газета.Ru 03:19
Культура

Умер автор песен Лещенко и Кобзона

ТВ Центр 02:25
Шоу-бизнес

Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram

Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Evo-rus.com вчера в 06:00
Политика

В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Известия 05:18
Происшествия

Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Общество

Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Космос

Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на Луну

В Соединенных Штатах корпорация Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны, сообщается на сайте компании.
REGNUM 06 ноября в 03:49
Общество

Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах

Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
Политика Сегодня 04:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская назвала Диму Билана «космическим артистом»

Супруга Евгения Плющенко поделилась впечатлениями от выступления и назвала исполнителя «космическим артистом».
Актуальные Новости 03:31
Армия и оружие

ДНР ответит на появление украинских силовиков в зоне развода войск

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков в зону разведения войск последует зеркальный ответ.
Lenta.ru 05:14
Общество

21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»

21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
Вести.Ru 04:44
Происшествия

Кот спас ребёнка от падения с лестницы

Общественная служба новостей вчера в 05:24
Общество

Власти Кипра намерены проверить около 2 тысяч «золотых паспортов»

Как передает его слова местное издание Philnews, аудиторам предстоит проверить еще около 2 тыс. иностранных инвесторов и членов их семей, получивших гражданство Кипра до 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 22:43
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