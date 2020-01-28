Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
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В Кремле признали «оскорбительной» речь Зеленского о Второй мировой

Газета.Ru08:18

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

РБК05:31

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

RT на русском05:44

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой

Lenta.ru05:38

В Кремле оценили высказывания Зеленского о вине СССР в разжигании Второй мировой

Life.ru05:33

В Кремле назвали ошибочными и оскорбительными слова Зеленского об СССР и Второй мировой

ТАСС05:31

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

РИА Новости05:55
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Происшествия

В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
ТАСС 09:37
Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Российская газета 06:52
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Культура

Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Ридус 25 января в 11:33
Политика

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 09:49
Политика

В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
РБК 09:31
Общество

Не посещавший Китай житель Японии заболел коронавирусом

По данным Минздрава Японии, житель страны, который не посещал китайский город Ухань, заразился новым коронавирусом, сообщает Reuters.
HotGeo 05:48
Общество

ВС признал законной пенсию в 200 тыс. руб. омскому экс-губернатору

9111.ru 05:49
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Единоборства

Александр Емельяненко вышел из изолятора

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко покинул изолятор временного содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Absolute Championship Akhmat (АСА).
РИА Новости 08:43
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива.
РИА Новости вчера в 05:49
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Piter.tv 00:08
Армия и оружие

Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Discover24 вчера в 05:04
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшей операционной системой.
iReactor вчера в 22:12
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Авто

В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy

Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Дни24 02:38
Политика

Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит во вторник, 28 января, передал в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение по трём уголовным делам против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
News.ru 09:37
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Профиль 09:21
Происшествия

В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
BFM.ru 09:50
Энергетика

Эксперты оценили планы «Газпрома» по экспорту газа в Европу

Несмотря на увеличение поставок европейцам сжиженного природного газа российский газовый монополист ожидает сохранить объемы экспорта газа на территорию Европы на уровне прошлых лет.
Газета.Ru 09:43
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
Политическая Экспертиза вчера в 10:16
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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