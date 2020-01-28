В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Политика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия России Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

Футбол Выборы президента Российской премьер-лиги пройдут 17 марта Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам внеочередного общего собрания клубов приняла замечания Российского футбольного союза (РФС) и согласилась провести перевыборы президента организации, они пройдут 17 марта.

Общество Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.

Общество Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.

Общество Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

Общество На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.

Общество Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ» Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.

Здоровье Уволился главврач Одинцовской областной больницы (бывш. ЦРБ) Игорь Колтунов проработал на своей должности примерно 9 месяцев (с 25 апреля 2019 г.). На его плечи выпала реорганизация всех муниципальных медучреждений, путём объединения их в единую Одинцовскую областную больницу (ООБ).

Единоборства Александр Емельяненко вышел на свободу Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».

Происшествия Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.