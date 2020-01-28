Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
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Политика
Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Футбол
Выборы президента Российской премьер-лиги пройдут 17 марта
Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам внеочередного общего собрания клубов приняла замечания Российского футбольного союза (РФС) и согласилась провести перевыборы президента организации, они пройдут 17 марта.
Общество
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Футбол
«Интер» объявил о переходе Эриксена
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Здоровье
Уволился главврач Одинцовской областной больницы (бывш. ЦРБ)
Игорь Колтунов проработал на своей должности примерно 9 месяцев (с 25 апреля 2019 г.). На его плечи выпала реорганизация всех муниципальных медучреждений, путём объединения их в единую Одинцовскую областную больницу (ООБ).
Единоборства
Александр Емельяненко вышел на свободу
Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП
Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.