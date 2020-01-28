Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
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В Кремле признали «оскорбительной» речь Зеленского о Второй мировой

Газета.Ru08:18

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

РИА Новости05:55

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

РБК05:31

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой

Lenta.ru05:38

В Кремле оценили высказывания Зеленского о вине СССР в разжигании Второй мировой

Life.ru05:33

В Кремле назвали ошибочными и оскорбительными слова Зеленского об СССР и Второй мировой

ТАСС05:31

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

RT на русском05:44
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Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Политика

Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах

Lenta.ru вчера в 13:32
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
РБК вчера в 23:59
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
REGNUM 07:42
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
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Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Футбол

Выборы президента Российской премьер-лиги пройдут 17 марта

Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам внеочередного общего собрания клубов приняла замечания Российского футбольного союза (РФС) и согласилась провести перевыборы президента организации, они пройдут 17 марта.
ТАСС Спорт 06:37
Общество

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
РИА Новости 08:06
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
ToDay News Ufa 08:47
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Футбол

«Интер» объявил о переходе Эриксена

Спорт-Экспресс 08:03
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 07:16
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На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Известия 11:26
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
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Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение

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Игорь Колтунов проработал на своей должности примерно 9 месяцев (с 25 апреля 2019 г.). На его плечи выпала реорганизация всех муниципальных медучреждений, путём объединения их в единую Одинцовскую областную больницу (ООБ).
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Александр Емельяненко вышел на свободу

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Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
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«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП

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В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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