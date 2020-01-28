Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кремль прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

РИА Новости05:55

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

РБК05:31

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой

Lenta.ru05:38

В Кремле оценили высказывания Зеленского о вине СССР в разжигании Второй мировой

Life.ru05:33

В Кремле назвали ошибочными и оскорбительными слова Зеленского об СССР и Второй мировой

ТАСС05:31

В Кремле сочли оскорбительным заявление Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

Газета.Ru05:31

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

RT на русском05:44
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Общество

Украинский олигарх купил самую дорогую недвижимость в мире

Российская газета 05:28
Политика

В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
РБК 06:51
Космос

NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
Газета Кемерова 25 января в 16:17
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Армия и оружие

Штаб ВСУ заявил о задержании «диверсанта ДНР» в Донбассе

Разведчики ВСУ задержали в Донбассе "диверсанта ДНР".
ИА Новороссия вчера в 15:36
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Происшествия

Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям

Аргументы и Факты 03:56
Политика

Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Rambler News Service 03:54
Происшествия

В Афганистане потерпел крушение самолет

Газета.Ru вчера в 07:28
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Общество

Российским военным раздали пейджеры

Российским военным раздали индивидуальные браслеты с функциями пейджера.
Lenta.ru 05:58
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Lenta.ru 05:27
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Елену Бойко от должности замглавы Минздрава по ее просьбе.
Rambler News Service вчера в 07:34
Общество

Суд в Греции приговорил российских моряков к 395 годам тюрьмы

В Греции осудили двух российских моряков за перевозку нелегалов. В результате их приговорили к 395 годам заключения.
VSE42.RU вчера в 03:59
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Происшествия

На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
РИА Новости 02:01
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Политика

ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
REGNUM 06:16
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
Мой Брянск 06:36
Биатлон

На этапе Кубка России в Ижевске Малышко и Бабиков не отобрались на ЧЕ

27 января в Ижевске завершились 6-7 этапы Кубка России по биатлону. По итогам состязаний были определены кандидаты на чемпионат Европы-2020.
АиФ Удмуртия вчера в 22:03
Авто

«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач

УАЗ приступил к циклу испытаний новой трансмиссии, которая предназначена для так называемого «русского Prado».
Motor 05:17
Политика

Чайка заявил о коррупции на Северном Кавказе

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что на Северном Кавказе процветает коррупция.
Международный антикоррупционный портал вчера в 08:22
Происшествия

В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку

Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
Газета.Ru 05:13
Футбол

Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие

Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео

26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
Avia.pro вчера в 19:01
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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