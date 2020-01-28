Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

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