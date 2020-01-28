Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить486
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
РПЛ подтвердила, что выборы президента организации состоятся 17 марта
Выборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Путешествия
Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Армия и оружие
Сирийская армия завершила окружение боевиков в Маарет-ан-Нумане
Общество
«Красное & белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть «Красное & белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Политика
Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
Политика
В Сербии ответили на критику по поводу дружбы с Россией
Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Здоровье
Назван еще один способ передачи коронавируса
По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
Политика
Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан
После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
Кино
В разработку запущена новая версия «Нечто»
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Происшествия
Зарезали у подъезда: за что в Москве убили рыночного торговца
Известно, что погибший управлял торговой точкой на рынке. В Москве возле одного из подъездов жилого дома обнаружено тело 50-летнего мужчины.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
Экономика
Названы города России с наибольшей доходностью для бизнеса рантье
В среднем по России доходность от сдачи жилья в аренду, по данным ЦИАН, составила 7,8% (8,2% в 2018 году), а средняя окупаемость — 13 лет.
Музыка
Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»
Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Происшествия
Депутата Самарской области подозревают в организации убийства супруга
Общество
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.