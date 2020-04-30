Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса». 28 апреля Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая.
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с чего всё началось

Песков рассказал, когда будут принимать решения о выходе из самоизоляции

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.
РИА Новости06:01

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В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Известия06:16

В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции

Российская газета06:30

Песков назвал сроки принятия решения о поэтапном выходе из самоизоляции

Газета.Ru07:26

В Кремле назвали сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

Московский Комсомолец06:18

Кремль о снижении уровня самоизоляции: нужно «досидеть» оставшиеся дни

Коммерсантъ06:31

Кремль «после майских» решит вопрос о выходе из самоизоляции

Lenta.ru06:16

Песков рассказал, когда будут принимать решения о выходе из самоизоляции

РИА Новости06:01
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,9K
Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
14
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
2,5K
Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

Российская газета 08:24
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Наука

Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума

Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
N+1 08:25
Политика

Путин поблагодарил всех, кто помогает людям в условиях коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогает людям гражданам в условиях коронавируса.
РИА Новости 07:29
4
Политика

Мэром Иркутска стал Руслан Болотов

Депутаты думы Иркутска избрали мэром города экс-председателя правительства региона Руслана Болотова.
Коммерсантъ 07:50
16
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
907
Общество

Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
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Спорт

Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко

Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:59
Общество

Режим повышенной готовности в Пензенской области официально продлен

Пути по смягчению режима уже намечаются.
Smi58.ru 08:37
Хоккей

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Российский нападающий Александр Овечкин получил статус лучшего левого нападающего в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с начала эры расширения (1967 год).
Интерфакс-Спорт 07:32
Футбол

«ПСЖ» будет признан чемпионом Франции

«ПСЖ» будет признан чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата, сообщает заместитель главного редактора L’Équipe Жоэль Доминигетти в своём "твиттере".
Чемпионат 06:56
Финансы

Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису

В марте наблюдательный совет банка предложил акционерам утвердить выплату 50% чистой прибыли, или 422,4 млрд руб.
Ведомости 08:17
89
Наука

Биосовместимую пленку превратили в семейство электронных приборов

Ученые смогли получить биосовместимый мягкий композит, из одного которого можно изготовить разные электронные элементы от резистора до транзистора.
N+1 07:49
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
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Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
130
Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
1,3K
Общество

В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
7
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
1
Экономика

Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков

"Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.
Газета.Ru 05:25
97
Происшествия

В Подмосковье ограблен китайский торговец масками и градусниками

Связанные китайцы до пяти часов утра наблюдали, как налетчики на «Газели» без госномеров совершили шесть поездок, во время которых вывезли со склада 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками.
Коммерсантъ 06:45
Религия

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении

ИА Красная Весна вчера в 16:38
2,1K
Футбол

Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом»

Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter.
ProstoProSport 07:44
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Здоровье

В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза

В каждом третьем регионе России в январе-феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмониями.
РБК 08:46
Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
25
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,7K
Хоккей

Михаил Васильев войдет в тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Горобзор.ру 07:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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