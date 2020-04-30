Коронавирус
ИзвестияВ Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса». 28 апреля Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.РИА Новости06:01
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Энергетика
Норвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь
Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Pravda.Ru 00:43
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Футбол
«Боруссия» нашла в «Барселоне» хавбека на замену Санчо
Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Анссумане Фати.
Матч ТВ 03:42
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Кино
Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы
Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
Культуромания 04:24
Политика
В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны
РЕН ТВ вчера в 12:10
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Авто
Volkswagen выпустил на тесты «заряженный» кроссовер ID.4
Российская газета 07:11
Общество
Кого не затронет указ о нерабочих майских днях
Согласно документу, нерабочими днями объявляются 1-11 мая включительно. Заработная плата за 6, 7 и 8 мая будет сохранена.
ТВ Центр 28 апреля в 15:48
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Политика
В Татарстане готовят план постепенного выхода из режима самоизоляции
Документ будет готов к 5 мая В Татарстане разработают собственный план по выходу из режима самоизоляции.
Челнинские известия 06:31
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Здоровье
Минздрав Башкирии объяснил вспышку коронавируса в одном из городов
На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса в Башкирии, объяснили, почему произошел резкий рост заболевших COVID-19 в таком небольшом городе, как Нефтекамск.
Горобзор.ру 06:51
Финансы
Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое
Как и другие банки, Сбербанк начал массовую реструктуризацию кредитов как физлиц, так и юрлиц после объявления нерабочих дней из-за пандемии.
Российская газета 05:23
Игры
В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman
Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Политика
Руслан Болотов стал мэром Иркутска
Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра.
АиФ Иркутск 06:38
Футбол
Большинство клубов ФНЛ высказались за досрочное завершение сезона
Большинство клубов Футбольной национальной лиги — второго по силам дивизиона российского футбола высказались за досрочное завершение сезона.
Вести.Ru 06:55
Гаджеты
Xiaomi презентовала в России Redmi Note 9S
Экономика сегодня 01:54
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Здоровье
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
Армия и оружие
США намерены выделить средства на военные объекты в Прибалтике
Вашингтон планирует выделить 49 миллионов долларов на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.
РИА Новости 03:59
Общество
Соловьев объяснил особняк Малышевой в США
Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
Армия и оружие
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки
Винтовки G3 в турецком варианте оснастили усиленной защитой спускового крючка.
Российская газета 03:33