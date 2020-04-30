Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса». 28 апреля Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая.
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с чего всё началось

Песков рассказал, когда будут принимать решения о выходе из самоизоляции

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая, а выход из самоизоляции начнется 12 мая, однако он не будет одномоментным.
РИА Новости06:01

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В Кремле рассказали, когда примут решение о выходе из самоизоляции

Комсомольская правда06:35

Кремль о снижении уровня самоизоляции: нужно «досидеть» оставшиеся дни

Коммерсантъ06:31

Песков рассказал, когда будут принимать решения о выходе из самоизоляции

РИА Новости06:01

Кремль «после майских» решит вопрос о выходе из самоизоляции

Lenta.ru06:16

В Кремле сообщили о падении индекса самоизоляции

Газета.Ru06:09

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Известия06:16

В Кремле назвали сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

Московский Комсомолец06:18
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Энергетика

Норвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь

Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Pravda.Ru 00:43
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,8K
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,7K
Футбол

«Боруссия» нашла в «Барселоне» хавбека на замену Санчо

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Анссумане Фати.
Матч ТВ 03:42
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Кино

Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы

Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
Культуромания 04:24
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Армия и оружие

Минобороны достроило шесть медицинских центров

Вести.Ru 06:41
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Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ вчера в 12:10
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Общество

Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Авто

Volkswagen выпустил на тесты «заряженный» кроссовер ID.4

Российская газета 07:11
Общество

Кого не затронет указ о нерабочих майских днях

Согласно документу, нерабочими днями объявляются 1-11 мая включительно. Заработная плата за 6, 7 и 8 мая будет сохранена.
ТВ Центр 28 апреля в 15:48
1,6K
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
1,1K
Политика

В Татарстане готовят план постепенного выхода из режима самоизоляции

Документ будет готов к 5 мая В Татарстане разработают собственный план по выходу из режима самоизоляции.
Челнинские известия 06:31
7
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
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Здоровье

Минздрав Башкирии объяснил вспышку коронавируса в одном из городов

На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса в Башкирии, объяснили, почему произошел резкий рост заболевших COVID-19 в таком небольшом городе, как Нефтекамск.
Горобзор.ру 06:51
Финансы

Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое

Как и другие банки, Сбербанк начал массовую реструктуризацию кредитов как физлиц, так и юрлиц после объявления нерабочих дней из-за пандемии.
Российская газета 05:23
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину выпишут раньше запланированного срока

НТВ 06:29
Игры

В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman

Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Шоу-бизнес

Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
1
Политика

Руслан Болотов стал мэром Иркутска

Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра.
АиФ Иркутск 06:38
11
Футбол

Большинство клубов ФНЛ высказались за досрочное завершение сезона

Большинство клубов Футбольной национальной лиги — второго по силам дивизиона российского футбола высказались за досрочное завершение сезона.
Вести.Ru 06:55
Гаджеты

Xiaomi презентовала в России Redmi Note 9S

Экономика сегодня 01:54
25
Общество

В Таджикистане выявлен коронавирус

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Здоровье

Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
76
Армия и оружие

США намерены выделить средства на военные объекты в Прибалтике

Вашингтон планирует выделить 49 миллионов долларов на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.
РИА Новости 03:59
2
Общество

Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
8
Армия и оружие

У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки

Винтовки G3 в турецком варианте оснастили усиленной защитой спускового крючка.
Российская газета 03:33
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