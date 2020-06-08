Коронавирус
Российская газетаПесков оценил снятие ограничений в Москве
Любой глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях, заметил пресс-секретарь президента. В Кремле оценили и соблюдение гражданами режима ограничений.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
Футбол
РФС разрешил дозаявки в РПЛ, но Вагнер Лав не попадает в эту категорию
Российский футбольный союз (РФС) принял решение разрешить клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) дозаявлять игроков, но нападающий Вагнер Лав не подпадает под соответствующие пункты, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв.
РИА Новости 08:22
Авто
В России отзывают минивэны Toyota Alphard
Представители Toyota сообщили о планах отозвать на рынке России популярные минивэны Aphard.
Faktom вчера в 14:03
Происшествия
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке
На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Экономика
В России может появиться нацпроект по внутреннему и въездному туризму
Президент «Опоры России» Александр Калинин рассказал об идее создания нового национального проекта, посвящённого внутреннему и въездному туризму.
RT на русском 04:37
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Политика
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции
По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (! )", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sоdа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Здоровье
Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области
Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
Здоровье
4 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 4 смертельных случая среди заболевших коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 02:16
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента.
Piter.tv 04:38
Наука
Норвежский учёный обвинил США и Китай в создании нового коронавируса
Норвежский учёный-вакцинолог Биргер Сёренсен пришёл к выводу, что вирус, вызывавший пандемию COVID-19, не естественного происхождения.
News.ru 04:32
Происшествия
Ефремов может избежать тюрьмы за смертельное ДТП
Юристы считают, что виновнику смертельного ДТП могут помочь извинения перед родственниками погибшего и компенсация минимум в 5 миллионов рублей.
UsedCars.ru 07:56
Армия и оружие
ВСУ выпустили противотанковую ракету по посёлку Доломитное — СЦКК
Соледар, ДНР, 8 июня 2020, 13:06 — REGNUM Украинские формирования обстреляли населённый пункт Доломитное на севере Горловки, сообщили 8 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 06:06
Происшествия
В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»
Российская газета 07:04
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Авто
Летом автомобилистов России затронут три нововведения
Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили вчера в 03:01