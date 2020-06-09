Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
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В Кремле отказались считать стремительным снятие ограничений в Москве

Московский Комсомолец06:10

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве

RT на русском06:49

В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве

Известия06:44

В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной

ТАСС06:18

Кремль поспорил о «слишком стремительной» отмене самоизоляции в Москве

РБК06:55

Кремль прокомментировал отмену ограничений в Москве

Lenta.ru06:07

В Кремле прокомментировали снятие ограничений в Москве

РИА Новости06:07
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
Происшествия

Ефремов признал себя виновным в аварии

Инфорос 06:30
1,2K
Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
4
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,2K
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
283
Общество

Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса

Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01
Здоровье

Смоленский депутат решил «пробить дно» в морге

Словом, горе-стрингер смоленского розлива в погоне за хайпом решил не уступать пальму первенства ни Навальному, ни корреспондентам мировых СМИ, и отправился в морг.
О чем говорит Смоленск 03:42
6
Происшествия

За взятку в 100 млн задержали топ-менеджера «МЭС Северо-Запад»

Сообщается, что в ходе совместной работы следователей и сотрудников ФСБ были задержаны директор по развитию и начальник отдела по договорам сети «МЭС Северо-Запад».
Мойка78 05:58
Политика

Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя

РБК 06:22
16
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

«Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»,— сказано в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:11
28
Авто

Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.
Car.ru 05:44
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,7K
Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 05:24
17
Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
13
Общество

Свердловская область вышла на плато по коронавирусу

Динамика заболеваемости коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась, область вышла на плато.
Уральский меридиан 04:46
1
Путешествия

В Турции раскрыли условия для въезда россиян

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле.
ФедералПресс 03:47
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
263
Общество

В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334

Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
168
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Lenta.ru 04:38
40
Происшествия

У историка Соколова появился еще один адвокат

РИА Новости 06:43
3
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,1K
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Политика

Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости 04:35
Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
4
Здоровье

Еще 220 жителей Воронежской области заболели коронавирусом

За сутки в Воронежской области еще у 220 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:33
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Культура

Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони

В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
1
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
147
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Как работают Яндекс.Новости?
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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