Коронавирус
RT на русскомВ Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
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Происшествия
Михаила Ефремова повезли на допрос
Интерфакс 09:42
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
Кино
Автор «Перси Джексона» раскритиковал киноэкранизации
Автор оригинальной книжной франшизы «Перси Джексон» Рик Риордан раскритиковал киноэкранизации своих произведений — правда, как оказалось, он их не смотрел.
Игромания.ру 07:29
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia вчера в 05:12
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Финансы
Банк России: отток капитала из России вырос в январе-мае до $33,5 млрд
По данным ЦБ, отток капитала из России сократился в 2019 г. в 2,4 раза до $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 г. За последние десять лет из России вывели почти $3 трлн, заявил доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов.
Вести.Ru 09:30
Политика
Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком.
Известия 08:45
Происшествия
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав
Газета.Ru 10:01
Наука
Норвежский учёный обвинил США и Китай в создании нового коронавируса
Норвежский учёный-вакцинолог Биргер Сёренсен пришёл к выводу, что вирус, вызывавший пандемию COVID-19, не естественного происхождения.
News.ru 04:32
Происшествия
В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя
По информации Baza, экспертиза обнаружила в крови у известного артиста 2,1 промилле алкоголя, которую можно получить, например, если выпить примерно бутылку водки.
Росбалт 07:12
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
Путешествия
Аксенов заявил, что туристов начнут пускать в Крым с 1 июля
Крым будет открыт для туристов из других российских регионов с 1 июля.
Аргументы и Факты - Крым 09:17
Технологии
«ВКонтакте» представила функцию распознавания голосовых сообщений
Отмечается, что пользователи получать возможность получить расшифровку голосового сообщения, отправленного им. В настоящее время она доступна части пользователей мобильного приложения VK.
ИА Красная Весна 06:50
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Авто
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.
Car.ru 05:44
Политика
США подтвердили переговоры с Россией по ядерному оружию
США подтвердили переговоры с Россией по стратегической стабильности, сообщил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 14:27
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Хоккей
«Неправильно, когда такое резкое понижение вводят мгновенно». Каблуков о потолке зарплат, утвержденном в 2018 году
Считаю, что неправильно, когда такое резкое понижение вводят мгновенно, за один сезон.
Sports.ru 09:25
Политика
Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
RT на русском 08:55
Политика
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Экономика
Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes
Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 10:01
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Здоровье
За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
Аргументы и Факты - Алтай 02:29
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
Футбол
ЦСКА отложил идею с подписанием Лава
Московский ЦСКА отложил идею с трансфером бразильского нападающего Вагнера Лава, сообщает "РБК Спорт".
Газета.Ru 09:37