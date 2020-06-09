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Происшествия В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 28

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Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Финансы Банк России: отток капитала из России вырос в январе-мае до $33,5 млрд По данным ЦБ, отток капитала из России сократился в 2019 г. в 2,4 раза до $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 г. За последние десять лет из России вывели почти $3 трлн, заявил доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов. 1

Происшествия В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя По информации Baza, экспертиза обнаружила в крови у известного артиста 2,1 промилле алкоголя, которую можно получить, например, если выпить примерно бутылку водки. 3

Происшествия Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram. 126

Технологии «ВКонтакте» представила функцию распознавания голосовых сообщений Отмечается, что пользователи получать возможность получить расшифровку голосового сообщения, отправленного им. В настоящее время она доступна части пользователей мобильного приложения VK. 36

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Авто Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.

Политика США подтвердили переговоры с Россией по ядерному оружию США подтвердили переговоры с Россией по стратегической стабильности, сообщил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter-аккаунте. 6

Политика Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост. 193

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Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 63

Экономика Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 10