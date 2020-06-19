Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

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