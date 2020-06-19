Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали события в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
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В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
ТАСС05:31

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Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

Московский Комсомолец05:49

В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

ТАСС05:31

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском05:45

Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии

Газета.Ru05:36

Песков заявил об отсутствии у Кремля кандидатов на выборах в Белоруссии

РБК05:33

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Lenta.ru05:47

Песков прокомментировал задержание Бабарико

РИА Новости05:48
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:52, Ашберн

В Кремле прокомментировали дело Белгазпромбанка и задержание Виктора Бабарико

КП - Беларусь06:57
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
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Авто

Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты

Немецкое ателье infinitas, основанное командой из G-Power, объявило о создании проекта Hurricane 2, построенного на базе BMW M5.
Журнал Авто.ру 03:11
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Политика

Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
2
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
1K
Общество

Губернатор анонсировал второй этап смягчений по коронавирусу

Калининградская область подготовилась к переходу на 2-й этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Русский Запад 09:49
3
Политика

Воробьев рассказал Путину о бывшей «как мама или сестра» Голиковой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом Владимиром Путиным поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 11:45
2
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
3,7K
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ

Среди прочего были опубликованы первые две оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии от 22 июня 1941 года, фиксирующие начало войны и первые столкновения с противником.
ВладТайм 02:17
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
1,2K
Происшествия

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
9
Политика

Статья Путина к 75-летию Победы СССР опубликована в National Interest

Москва, 18 июня 2020, 21:42 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченная к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией, вышла 18 июня в американском издании The National Interest.
REGNUM вчера в 14:42
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
4
Шоу-бизнес

Поклонников Газманова шокировал его внешний вид

7Дней.ру 10:00
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Футбол

Сочи — Ростов 4:1 (Перерыв)

"Ростов", который из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден выставить на матч 23-го тура РПЛ футболистов из академии, поразил ворота "Сочи" уже на 52-й секунде встречи.
РИА Новости 13:20
Политика

Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском 11:01
114
Политика

Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз

Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для граждан третьих стран.
Российская газета 10:50
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
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Политика

Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера

Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Происшествия

В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка

REGNUM 11:14
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Политика

Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными

Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями.
Газета.Ru 10:09
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Шоу-бизнес

Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников

Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.
РИА Новости 12:02
Гаджеты

Apple может переименовать iPhone и iOS

Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ 06:16
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Общество

Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
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