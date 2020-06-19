Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали события в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
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Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.ТАСС05:31
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
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Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
Немецкое ателье infinitas, основанное командой из G-Power, объявило о создании проекта Hurricane 2, построенного на базе BMW M5.
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В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
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Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Общество
Губернатор анонсировал второй этап смягчений по коронавирусу
Калининградская область подготовилась к переходу на 2-й этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Русский Запад 09:49
Политика
Воробьев рассказал Путину о бывшей «как мама или сестра» Голиковой
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом Владимиром Путиным поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 11:45
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ
Среди прочего были опубликованы первые две оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии от 22 июня 1941 года, фиксирующие начало войны и первые столкновения с противником.
ВладТайм 02:17
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Политика
Статья Путина к 75-летию Победы СССР опубликована в National Interest
Москва, 18 июня 2020, 21:42 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченная к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией, вышла 18 июня в американском издании The National Interest.
REGNUM вчера в 14:42
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Поклонников Газманова шокировал его внешний вид
7Дней.ру 10:00
Футбол
Сочи — Ростов 4:1 (Перерыв)
"Ростов", который из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден выставить на матч 23-го тура РПЛ футболистов из академии, поразил ворота "Сочи" уже на 52-й секунде встречи.
РИА Новости 13:20
Политика
Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском 11:01
Политика
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для граждан третьих стран.
Российская газета 10:50
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ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Политика
Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными
Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями.
Газета.Ru 10:09
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников
Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.
РИА Новости 12:02
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ 06:16
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
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